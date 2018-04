Jupp Heynckes enaltece triunfo do Bayern de Munique contra Sevilla pela Champions League

O importante triunfo do Bayern de Munique diante do Sevilla, nessa terça feira (3) pelo duelo de ida das quartas de final da Uefa Champions League, disputado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán pelo placar de 2 a 1, de virada, foi extremamente valorizado pelo treinador bávaro, Jupp Heynckes, que concedeu entrevista coletiva ao final do duelo, sobre suas impressões em relação ao jogo.

Marcar duas vezes fora de casa é muito importante, ainda mais, diante de uma equipe com a qualidade que tem o Sevilla. É uma equipe jovem, aguerrida e que vem mostrando muita qualidade nessa temporada. Precisamos ficar atentos no jogo de volta, mesmo jogando em nossos domínios, destacou o treinador.

Heynckes também exaltou a mudança de postura com a entrada de James Rodríguez na vaga do lesionado Arturo Vidal, que deixou o campo ainda no primeiro tempo com uma lesão no tornozelo. O treinador também elogiou o brasileiro Rafinha, que entrou na segunda etapa.

Com ele (James) em campo, nosso meio campo ficou mais fluido e passamos a trabalhar mais a bola. Decidi colocá-lo como opção, pois vinha de uma sequência desgastante de jogos, contando com os por sua seleção e com a lesão de Arturo, foi a melhor decisão realizar essa alteração. Tanto James, como Rafinha, que entrou no segundo tempo, jogaram muito bem hoje. Se quisermos ganhar a Champions League, precisamos jogar mais do que fizemos contra o Sevilla, mas o importante é ter conseguido uma importante vitória longe de Munique, afirmou Heynckes.

Antes do confronto de volta eliminatório, que será na próxima quarta-feira (11) em Munique, o Bayern fará um derby bávaro no sábado (7) diante do Augsburg na WWK-Arena e, dependendo dos demais resultados da rodada da Bundesliga, poderá definitivamente sacramentar o inédito hexacampeonato consecutivo da competição, feito inédito na história do clube que deverá chegar aos 27º título alemão de sua história nesse final de semana.