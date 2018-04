Vasco x Botafogo: ingressos disponíveis à venda para final do Campeonato Carioca

O Vasco da Gama anunciou nesta terça-feira (03) que os ingressos para o clássico contra o Botafogo já estão disponíveis à venda nas bilheterias gerais e nos pontos de venda. O confronto é válido pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca 2018 que será disputado no Estádio Maracanã, no próximo domingo (04), às 16h.

Para esta partida as diretorias optaram em fechar as bilheterias do Maracanã para vendas. No dia do jogo, os pontos de vendas serão apenas no Estádio Nilton Santos e São Januário das 10h às 13h.

No Maracanã, as bilheterias serão somente para troca de ingresso.

VALORES:

Setor Sul: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada)

Setor Leste Inferior: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)

Norte (Botafogo): R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada)

PONTOS DE VENDAS: (somente dinheiro)

As vendas são limitadas a 3 ingressos (uma meia e duas inteiras) por pessoa, nas bilheterias e nos pontos de vendas.

SÃO JANUÁRIO: Bilheteria da loja - Rua General Almério de Moura, 131

-Dias: 04/04 a 07/04: 10h às 17h

NÃO HAVERÁ VENDA NO DIA DA PARTIDA.

MARACANÃ: Bilheteria 2 - Av. Pres. Castelo Branco

-Dias: 04/04 a 07/04: 10h às 17h

NÃO HAVERÁ VENDA NO DIA DA PARTIDA.

SEDE LAGOA: General Tasso Fragoso, 65 - Lagoa

-Dias: 04/04 a 07/04: 10h às 17h

NÃO HAVERÁ VENDA NO DIA DA PARTIDA.

GIGANTE DA COLINA: Shopping Jardim Guadalupe: Av. Brasil, 22155

-Dias: 04/04 a 07/04: 10h às 17h

NÃO HAVERÁ VENDA NO DIA DA PARTIDA.

GIGANTE DA COLINA: Rio Shopping: Estr. do Gabinal, 313 - Freguesia

-Dias: 04/04 a 07/04: 10h às 17h

NÃO HAVERÁ VENDA NO DIA DA PARTIDA.

GIGANTE DA COLINA: Boulevard Rio Shopping - R. Barão de São Francisco, 236 - Andarai

-Dias: 04/04 a 07/04: 10h às 17h

NÃO HAVERÁ VENDA NO DIA DA PARTIDA.



GIGANTE DA COLINA: Niterói: R. Pres. Backer, 195 - Icaraí

-Dias: 04/04 a 07/04: 10h às 17h

NÃO HAVERÁ VENDA NO DIA DA PARTIDA.

LOJA FANÁTICOS: Araruama

-Dias: 04/04 a 07/04: 10h às 17h

NÃO HAVERÁ VENDA NO DIA DA PARTIDA.

PONTO DE VENDA: (dia da partida)

Torcida do Vasco: (somente troca)

MARACANÃ: Bilheteria 2

-Dia: 08/04: 10h às 16h45 (final do primeiro tempo)

MARACANÃ: Bilheteria 3

-Dia: 08/04: 10h às 16h45 (final do primeiro tempo)

Torcida do Botafogo: (somente troca)

MARACANÃ: Bilheteria 1

-Dia: 08/04: 10h às 16h45 (final do primeiro tempo)

MARACANÃ: Bilheteria 4

-Dia: 08/04: 10h às 16h45 (final do primeiro tempo)

Meia-Entrada

De acordo com o decreto 8.537/2015 que regulamenta as leis 12.852 e 12.933, a meia-entrada esta limitada a 40% da carga de venda.



Estudantes: possuem direito a meia entrada estudantes de Instituições públicas ou particulares do ensino fundamental, médio ou superior, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada;

- Carteirinha escolar carimbada com foto e validade;

- Comprovante de matrícula carimbado e assinado pela instituição de ensino referente ao ano letivo com RG original ou cópia autenticada;

- Declaração Escolar, com validade de 90 dias que antecede a data da partida, com RG original ou cópia autenticada.

Atenção: Não serão aceitos para comprovação de escolaridade boleto de pagamento da Instituição.

Jovens de 12 até 21 anos: possuem o benefício da meia entrada, sendo obrigatório apresentar, na compra e no acesso ao estádio, o RG original ou cópia autenticada. LEI 3364/00.

Gratuidades

As gratuidades desta partida estarão disponíveis somente nas arquibancadas.

Fica regulamentado o acesso gratuito às atividades desportivas realizadas em estádios e ginásios localizados no âmbito territorial do Estado do Rio de Janeiro, aos seguintes beneficiários:

a) Menores de 12 (doze) anos de idade acompanhados de responsável; (12 (doze) anos completos pagam entrada)

b) Maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de idade,

c) Pessoas portadoras de necessidades especiais.

Os responsáveis e acompanhantes dos beneficiários mencionados neste artigo deverão, obrigatoriamente, possuir ingresso para o mesmo setor, não se estendendo a estes o benefício da gratuidade.