Libertadores: tudo que você precisa saber sobre Cruzeiro x Vasco

Nesta quarta-feira (4), às 21h45, Cruzeiro e Vasco vão em busca da primeira vitória no grupo 5 da Conmebol Libertadores. Ambas equipes estrearam com derrotas para Racing-ARG e Universidad de Chile. A Raposa é a última colocada do grupo, o Gigante da Colina penúltimo. O saldo de gols desempata a disputa.

Palco do jogo

Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, é o palco da partida entre mineiros e cariocas nesta semana. O estádio já recebeu jogos importantes, como final de Libertadores e partidas da última Copa do Mundo, como a fatídica derrota do Brasil para a Alemanha por 7 a 1.

Inaugurado em 1965, o estádio foi reformado de 2010 até 2012 para o Mundial de seleções. Hoje, possui capacidade para 61.846 espectadores, tem 105 metros de comprimento e 68 de largura. O Gigante da Pampulha é patrimônio cultural da cidade de Belo Horizonte.

Desfalques

O Cruzeiro não terá o centroavante, e principal reforço para a temporada, Fred. O jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho direito no jogo contra o Tupi, no último dia 25, e muito provavelmente não verá mais a cor da bola no ano de 2018. Raniel, com dores no joelho, não treinou e é dúvida.

Por sua vez, o clube do Rio de Janeiro não contará mais uma vez com Thiago Galhardo. O volante foi expulso ainda na pré-Libertadores, por jogar a bola no adversário, e ganhou dois jogos de suspensão. Giovanni Augusto, com estiramento na coxa, também não joga.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Raniel (Sassá).

Vasco: Martin Silva; Galhardo, Paulão, Erazo e Fabrício (Henrique); Desábato, Wellington, Yago Pikachu, Paulinho e Wagner; Riascos.

Retrospecto do confronto

Em Libertadores, são quatros partidas até então. Foram dois empates e uma vitória para cada equipe até esta quarta-feira (4), onde os números desse confronto na competição continental se atualizarão.

Em toda a história, são 71 confrontos entre os dois times, com 28 vitórias celeste, 18 do Alvinegro e 25 empates. Foram marcados 114 gols por ‘La Bestia Negra’ e 85 pelo Almirante.

Arbitragem

Raphael Claus apita o embate, auxiliado por Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse. Rodolpho Toski é o quarto árbitro do duelo.