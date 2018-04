Rumo à Champions: Milan e Inter fazem dérbi pela Serie A em jogo adiado

O Milan recebe a Internazionale nesta quarta-feira (4) em partida adiada pela 27ª Rodada da Serie A. O glorioso Derby della Madoninna acontecerá no San Siro, em Milão, às 13h30.

O adiamento do duelo se deve ao trágico falecimento de Davide Astori, ex-zagueiro da Fiorentina e Seleção Italiana. O jogo ocorreria no dia 4 de março, assim como outros seis jogos, porém, a triste notícia veio na noite anterior e a Federação optou pelo cancelamento dos compromissos das equipes.

As equipes compartilham um objetivo em comum: a vaga na Champions League. A Inter está mais avançada na disputa, enquanto o Milan apenas sonha. No quarto lugar, a Inter está na posição limite da classificação, visto que apenas se dirigem à competição os quatro primeiros, e somente um ponto acima da Lazio, com 57 pontos. O Milan segue sua ascensão e não desistiu do objetivo. Mesmo que apenas no sexto lugar, classificado no momento para a Europa League, o time de Gattuso segue confiante no objetivo. Para isso será fundamental vencer seu rival e diminuir a vantagem, que hoje é de sete pontos.

No primeiro turno, as equipes travaram interessante duelo que contou com quebra de recorde e brilho na estrela de Icardi. Com três gols e comemoração 'à lá Messi', o argentino comandou a vitória nerazurri por 3 a 2 e encostou a equipe na, na época, líder Napoli. A partida também contou com recorde de renda numa partida do Campeonato Italiano - € 4,8 milhões (R$ 17,8 milhões).

Renovação? Para Gattuso, foco total no Derby

Os Diavolos vêm de dolorosa derrota para a Juventus no último domingo (1°) por 3 a 1, no Juventus Stadium. A equipe milanista viajou para Turim com o objetivo de pelo menos somar pontos, mas não foi o resultado. Os visitantes chegaram a incomodar o time da casa, mas nada que pudesse anular o excelente time bianconero. Isso atrapalhou o objetivo da luta pela Champions, mas não desanimou por total.

Como recuperação, nada melhor do que ganhar de seu maior rival e ainda podendo tirar vantagem dos times da frente, inclusive, a própria Inter. O time de Gennaro Gattuso está em 6° lugar, com 50 pontos, sete abaixo de seu próximo adversário e concorrente direto. Com a vitória no Derby, a vantagem pode cair para quatro pontos para a Inter e apenas três da Lazio, 5ª colocada.

O ídolo e treinador garantiu foco total na partida, rechaçando inclusive qualquer atenção em sua renovação de contrato, que termina no fim da atual temporada. "A prioridade não é o contrato, mas fazer o maior número possível de pontos e melhorar a equipe. Eu não gosto de perder tempo falando quando há um trabalho a fazer." - comentou Gattuso.

Para a partida, o técnico não contará com Biglia, suspenso. Em seu lugar, entra Montolivo.

Gattuso comemora com seu time a classificação na Copa da Itália, contra a InterFoto: (Emilio Andreoli/Getty Images)

Inter tem chance de sacramentar redenção e subir na tabela

Com astral completamente diferente do que seria se a partida tivesse sido disputada na data original, a Inter encara o Milan tentando seguir seu bom momento no campeonato. Mesmo que enfrentando adversários de menor porte, nas últimas três rodadas - contra Benevento, Sampdoria e Verona -, a equipe nerazzuri marcou 10 gols e não sofreu sequer um gol.

Há exato um mês, quando deveria ter sido disputado o Derby, a equipe de Spalletti vivia mau momento no campeonato, onde vinha de apenas duas vitórias em 11 jogos, sendo os primeiros oito duelos seguidos sem vitória. Depois da 27ª rodada, a Inter enfrentou a Sampdoria, que brigava por vaga na Europa League, e aplicou 5 a 0 dentro da casa do adversário. Parecia a partida um divisor de águas, com a equipe voltando a ter boas atuações coletivas e individuais, entre elas, as brilhantes aparições de Icardi.

Com isso, a Inter, que estava em decadência no campeonato, chegando a ficar de fora da zona de classificação para a Champions League, ultrapassou a Lazio e, se ganhar o clássico, poderá acabar a rodada na terceira colocação, apenas atrás de Juventus e Napoli.