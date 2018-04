Cauê Borges se destaca, Caxias domina Botafogo e fica a uma vitória de fechar série no NBB

Vantagem ampliada. Em uma verdadeira de aula de basquete, contando com uma grande atuação defensiva e um Cauê Borges decisivo na fase de ataque, o Caxias do Sul voltou a derrotar o Botafogo e abriu 2 a 0 na série das oitavas de final do NBB. No Ginásio Vasco da Gama, os gaúchos contaram com o apoio incansável dos torcedores para derrotar o alvinegro por 79 a 52.

Com esse resultado, a equipe treinada por Rodrigo Barbosa precisa de apenas mais uma vitória para fechar a série e se classificar para a próxima fase da principal liga de basquete do país. A próxima partida será realizada na quinta-feira (5), também no Ginásio Vasco da Gama, e será de extrema importância para a equipe de General Severiano, já que o único fator que interessa, a partir de agora, para os comandados de Márcio Andrade é um triunfo.

Primeiros 20 minutos de total domínio do Caxias

Uma palavra pode definir o primeiro período: domínio absoluto. A equipe do Caxias do Sul, empurrado pela torcida apaixonada no Ginásio Vasco da Gama, não tomou nenhum tipo de conhecimento do Botafogo nos dez minutos iniciais. Dominando a parte defensiva, com grandes atuações de Paranhos e Pedro nesse quesito, os mandantes conseguiram fazer com que o alvinegro fizesse apenas oito pontos no quarto, o vencendo por 21 a 8.

No segundo período, a história se repetiu e, com uma forte marcação, principalmente em cima de Jamaal Smith, astro do Botafogo, que marcou seus primeiros pontos apenas na metade desse quarto, o Caxias dominou o Botafogo nas duas faixas de quadra. Com um show de Warren, que marcou 10 pontos, tendo um aproveitamento perfeito dos arremessos, a equipe gaúcha voltou a derrotar o alvinegro, aumentando sua vantagem para 41 a 19.

Segundo tempo de mais equilíbrio, porém sem surpresas

O terceiro período mostrou algo até então inédito na partida: o Botafogo conseguindo bater de frente com a equipe de Caxias. A equipe de Márcio Andrade retornou à quadra com uma defesa mais atenta, conseguindo deter alguns dos ataques do Caxias, e contou com os primeiros bons minutos de Jamaal, que marcou nove pontos e liderou o Botafogo em uma vitória de 17 a 15, mas que não era suficiente para assustar a vantagem dos mandantes.

Os últimos dez minutos voltaram a apresentar o que fora visto no primeiro tempo, já que o Caxias voltou a envolver o Botafogo completamente. O alvinegro, aceitando a derrota, pouco assustou e, apesar de não ter parado de tentar diminuir a vantagem, nem chegou perto de diminuir a vantagem no placar. Mesmo com o bom desempenho de Gabriel, que marcou nove pontos, o argentino Enzo Caferatta liderou os mandantes para um triunfo de 23 a 16 no quarto e um placar de 79 a 52 na partida.

Destaques da partida

Caxias do Sul

Cauê Borges: 20 pontos, 3 assistências e 2 rebotes

Warren: 12 pontos (85.7% de aproveitamento) e 2 tocos

Paranhos: 11 pontos e 7 rebotes

Botafogo

Gabriel: 19 pontos, 2 assistências e 3 rebotes

Jamaal Smith: 10 pontos, 2 assistências e 4 rebotes

André Coimbra: 2 pontos e 8 rebotes