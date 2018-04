Fluminense acerta empréstimo de Ramon, jóia da base tricolor, ao Real Madrid

A diretoria do Fluminense acertou o empréstimo com opção de compra de Ramon para o Real Madrid. A promessa de Xerém de 19 anos assinou nesta terça-feira seu novo contrato. O empréstimo será até o meio de 2019. Resta o Tricolor assinar algumas documentações para o clube espanhol anunciar o negócio. Com tudo acertado, Ramon embarcará para a Espanha até início da próxima semana para realizar exames médicos e começar a treinar no Castilla, a equipe B do gigante espanhol.

O Real Madrid arcará apenas com os salários do jogador. Após o fim deste período, o clube espanhol poderá exercer o direito de compra. O valor inicial é de 4 milhões de euros, que pode aumentar de acordo com a participação do jogador no time de cima.

O Real já observava Ramon desde 2014, quando o Flu participou da AlKass Cup, torneio internacional sub-17. Na campanha, os Moleques de Xerém chegaram a bater o Barcelona por 2 a 0 nas quartas-de-final.