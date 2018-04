VAVEL Entrevista: São Paulo realiza sonho de torcedor e o leva para ver jogo contra Ceará

Assim como todo grande clube, o São Paulo tem sua torcida espalhada pelo Brasil, independente de qual Estado seja e da distância. Um desses milhões de torcedores é o cearense Francisco Wilker (30), que mora em Fortaleza. Ele é portador da distrofia muscular de Duchenne, uma doença rara e que, no seu caso, dificulta a respiração, exigindo o auxílio de um aparelho para realizar este processo.

Nesta terça-feira (3), Francisco fez uma postagem no Twitter, pedindo ajuda ao São Paulo para comparecer ao Castelão, no próximo dia 22, quando o Tricolor irá enfrentar o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Em pouco tempo, a publicação gerou grande repercussão e chegou ao clube, que entrou em contato e prometeu ajudá-lo na realização do seu sonho.

Depois de conseguir realizar a primeira parte do sonho, Francisco conversou com a VAVEL Brasil, contando um pouco a respeito da sua história, da sua relação com o São Paulo e sobre a expectativa para o grande dia, quando estará presente num jogo do seu time do coração, depois de sete anos.

Nascido no Ceará, ele não sabe precisar os motivos que o levaram a virar são-paulino e conta que muitos o questionam sobre isso, devido ao fato de ser uma equipe de fora do seu Estado.

“Eu não vou saber ao certo o motivo de ser são-paulino. Foi amor, mesmo. Amor pelo clube, pela história. Admiração pelos jogadores. Nunca tive a oportunidade de ir até o Estado de São Paulo. Muitos até questionam que eu não posso ser são-paulino, pois o time não é da minha cidade, mas amor não tem explicação, né?”, disse.

Foto: Arquivo Pessoal

Mesmo distante, Francisco sempre dá um jeito de acompanhar o Soberano, independente da categoria - tanto os profissionais quanto a base, que sempre geram vários sentimentos enquanto assiste as partidas.

“Sempre estou acompanhando o clube. Não só o time principal, mas também as categorias de base. Torço bastante, mesmo pela TV, xingo, fico nervoso e feliz. É aquele misto de sentimentos inexplicáveis. Procuro assistir todos os jogos que são transmitidos. E quando não passa na TV, acompanho lance a lance pela internet.”, contou.

Assim como muitos são-paulinos, o grande ídolo de Francisco é Rogério Ceni, hoje treinador do Fortaleza. O torcedor também contou sobre outro sonho que tem: conhecer o maior 'herói', e vê essa possibilidade como real, agora que o ex-goleiro está trabalhando no Estado.

“Meu maior ídolo é o Rogério Ceni. Tem uma frase que diz mais ou menos assim: "Não vi Pelé, mas vi Rogério Ceni jogar". Acho ele completo, como atleta e como pessoa. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas espero que agora, com ele treinando o Fortaleza, seja mais fácil. Ainda tenho planos de ir assistir algum treino, assim que possível. Como falei, admiro a carreira dele, nunca saiu do clube. Mostra realmente amor pela camisa. Hoje em dia falta muito isso no futebol como um todo. Hoje um jogador defende time ‘X’ e daqui um tempo já está vestindo a camisa do rival.”, declarou.

Foto: Arquivo Pessoal

Portador de uma doença rara desde que nasceu, Francisco teve seu quadro agravado a partir de uma cirurgia, em 2014, quando passou a ter a necessidade de utilizar o equipamento de respiração.

“Eu nasci com uma patologia rara, chamada distrofia muscular de Duchenne. Essa doença afeta os músculos, e no meu caso a musculação mais afetada é a responsável pela respiração. Comecei a perder as forças com os 15 anos. Ainda consigo dar umas passadas, mas para sair de casa preciso do auxílio de uma cadeira de rodas. Em 2014, eu tive que passar por uma cirurgia de retirada da vesícula. Os médicos me alertaram do perigo. Eu poderia não retornar da anestesia. A cirurgia em si foi um sucesso, só que ao acordar, não conseguia respirar. Então os médicos tiveram que fazer uma traqueostomia e hoje sou dependente desse respirador artificial.”, relatou.

Antes de virar dependente do aparelho de respiração artificial, ele teve a possibilidade de acompanhar o São Paulo em duas oportunidades, quando o clube esteve na capital cearense, em 2010 e 2011. Assim, ele também falou sobre as dificuldades que sofre um cadeirante para ter acesso aos estádios.

“Já fui em 2010 e 2011, mas naquela época eu não tinha o respirador artificial, então digamos que foi mais "tranquilo". O problema de sempre é a falta de acessibilidade, ou quando tem, acesso difícil. No meu caso, também sou cadeirante, então é complicado encontrar locais com uma boa visão. Agora, é mais difícil para mim por conta do aparelho que precisa estar ligado à uma fonte de energia para que ele não descarregue.”, falou.

Pouco tempo depois de fazer sua publicação, centenas de pessoas compartilharam, e isso fez a mensagem chegar ao clube. Ele admite que ainda não acreditou na repercussão que teve seu pedido e sobre sua reação quando recebeu o contato do São Paulo.

“Confesso que não esperava que iria ter tanta repercussão. Muito menos que o próprio São Paulo me responderia. No momento, fiquei tremendo, emocionado mesmo. Eu já tinha conversado com minha mãe que estava pensando em postar algo na internet e ver se, talvez com um pouco de sorte, conseguiria alguma ajuda. Até agora não estou acreditando muito. Agora é tentar segurar essa ansiedade e torcer pra que no dia do jogo eu esteja lá no Castelão.”, contou.

O clube entrou em contato com o torcedor, assegurando a sua presença no dia da partida, além de também perguntar sobre como era sua situação e os cuidados que precisa ter para estar presente no Castelão.

“Eles me garantiram que no dia do jogo eu estarei lá. Perguntaram como era o aparelho, quanto tempo ele segurava a energia, como eu iria fazer para me deslocar até o Castelão. E ficaram de entrar em contato quando estivesse com tudo resolvido. Estavam entrando em contato com os responsáveis pelo estádio”, relatou.

Assim como o São Paulo, o Ceará, adversário do confronto, também demonstrou desejo de ajudar na realização do sonho do torcedor. O clube cearense entrou em contato com Francisco e expressou vontade para auxiliar na logística.

“Mandaram uma mensagem dizendo que estão vendo a melhor logística para mim juntamente com o Tricolor. E me passaram um contato via WhatsApp.”, finalizou.

Antes de enfrentar o Ceará, o São Paulo tem quatro compromissos: o primeiro será nesta quarta-feira (9), contra o Atlético-PR, às 21h45, na Arena da Baixada, válido pelo confronto de ida da 4ª fase da Copa do Brasil.