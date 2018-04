Com retorno de titulares, Atlético-PR e São Paulo fazem partida de ida na Copa do Brasil

A Copa do Brasil vai avançando e com isso, os confrontos vão se afunilando e crescendo cada vez mais em equilíbrio. É o caso da partida entre Atlético-PR e São Paulo, que será realizada nesta quarta-feira (4), às 21h45. Quem ficará no comando da arbitragem será o sergipano Cláudio Francisco Lima e Silva. A volta só acontecerá no dia 19, no Morumbi.

Furacão terá força máxima

Por ter outro tipo de planejamento, o Atlético-PR vive uma situação muito diferente da de outros clubes no Brasil. Apesar de vir de uma derrota na primeira partida da final do Campeonato Paranaense, a equipe não deve ser afetada para um dos confrontos mais importantes da temporada, contra o São Paulo. Isso porque o time que disputa o estadual, é completamente diferente do que tem atuado na Copa do Brasil.

Um dos principais fatores de diferença está no comando técnico. Enquanto Tiago Nunes comanda a equipe alternativa, Fernando Diniz fica com o time principal. O treinador, inclusive, colocou o fato de Diego Aguirre ter assumido recentemente o Tricolor Paulista, como fator para que a equipe do Morumbi crescesse em motivação. Além disso, o técnico pediu o apoio da torcida do Furacão.

"É um confronto com um nível de dificuldade bastante alto. Com a chegada do Aguirre, a equipe motivou. Estamos conscientes do que temos que fazer", afirmou. "Aqui, a torcida sempre fez a diferença. Confiamos muito na diferença que eles sempre fizeram para nos ajudar", ressaltou.

Uma das novidades que devem pintar no time titular é a volta do zagueiro Thiago Heleno, que foi desfalque por suspensão na partida de volta da fase anterior da Copa do Brasil. Com isso, quem deve sair do time é Pavez. Outros que farão parte do elenco para esse jogo são cinco jogadores do time alternativo. São eles: Zé Ivaldo, Renan Lodi, Marcinho, Bruno Guimarães e Éderson.

Provável Atlético-PR: Santos; Wanderson, Thiago Heleno e Paulo André; Jonathan, Matheus Rossetto, Raphael Veiga, Nikão e Guilherme; Ribamar.

Cueva volta ao Tricolor

Com a eliminação de forma dolorosa do Campeonato Paulista para o rival Corinthians, a ordem no São Paulo é esquecer o que passou e focar nas competições que o time tem para disputar na temporada. Não poderia ser diferente na Copa do Brasil, competição em que o clube almeja conquistar, não só para ter um título que não possui, como para conseguir a classificação para a próxima Copa Libertadores da América.

Nesta terça-feira (3), o técnico Diego Aguirre comandou o último treino do São Paulo visando o confronto contra o Atlético-PR. O trabalho realizado envolveu a cobrança e posicionamento em bolas paradas, já que o Furacão tem sentido dificuldade nesse tipo de jogada, como pôde ser observado na partida contra o Tubarão.

Quem deve retornar ao time depois de um período fora por amistosos da seleção, é o peruano Cueva, que foi relacionado, mas ainda não se sabe se será titular, pois nas últimas partidas sem ele, o time jogou relativamente bem, principalmente no clássico contra o Corinthians, no Morumbi. Caso entre com os titulares, Marcos Guilherme irá para o banco de reservas.

Rodrigo Caio, que já estava disponível para a partida de volta da semi do Paulista, também voltará ao time no lugar de Petros e Aguirre mudará o esquema para o 3-4-3.

Provável São Paulo: Sidão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Arboleda; Éder Militão, Jucilei, Liziero e Reinaldo; Cueva, Nenê e Tréllez.