Notas: Borja e Antônio Carlos são destaques em ótima atuação do Palmeiras

O Palmeiras venceu com facilidade o Alianza Lima na noite desta terça-feira (3) pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Com gols de Thiago Martins e Borja, o Verdão teve ótima atuação principalmente no primeiro tempo. A VAVEL Brasil deu notas aos jogadores:

Jailson 7: Apenas assistiu o jogo por conta da equipe Peruana ter criado apenas uma oportunidade, esta em jogada irregular.

Mayke 7: Partida regular do lateral que voltou de lesão recentemente, teve bom apoio e não sofreu defensivamente.

Antônio Carlos 9,5: Grande atuação do zagueiro, ganhou todas as divididas por cima e por baixo, muito bem na cobertura e ainda participou da jogada do primeiro gol. Melhor partida com a camisa do Palmeiras

Thiago Martins 8: Mais uma partida segura do zagueiro, bem na saída de bola foi coroado com um gol.

Diogo Barbosa 8: Em sua segunda partida pelo clube, Diogo Barbosa foi destaque no apoio pelo lado esquerdo, fazendo boas jogadas com Keno. No final sentiu dores por conta da falta de ritmo.

Felipe Melo 6,5: Não foi o Felipe Melo que conhecemos. Alternou bons lançamentos com erros de passes simples, chegou atrasado em alguns lances.

Moisés 7: Atuou os 90 minutos pela primeira vez na temporada, fez boa partida ajudando Lucas Lima na criação de jogadas.

Lucas Lima 7,5: Ao contrario das outras partidas, se concentrou na armação de jogadas, não precisou se doar na marcação.Boa partida do meia.

Dudu 9: Grande partida do capitão do Palmeiras, alternando entre o lado direito e esquerdo foi muito agressivo no ataque com arrancadas e bons passes para os companheiros de ataque.

Keno 7: Começou a partida como titular, criou boas jogadas partindo no individual e deixando os companheiros na cara do gol.

Borja 9: Excelente partida do atacante, Borja segurou a linha defensiva do adversário, foi muito importante nas jogadas como pivô. Ainda teve tempo de balançar as redes.

Guerra 6,5: Entrou como meia centralizado tentou armar jogadas, mas o ritmo da equipe já havia diminuído.

Deyverson 6,5: Também sofreu com a queda de ritmo do time, sofreu um pênalti que não foi marcado.

Tchê Tchê: Pouco tempo em campo. Sem nota.