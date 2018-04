Copa do Brasil: tudo que você precisa saber sobre Atlético-PR x São Paulo

Atlético-PR e São Paulo se encontram em um jogo mais que importante para o futuro das equipes na temporada. A partida é válida pela quarta fase da Copa do Brasil e acontece nesta quarta-feira (4), às 21h45, em Curitiba.

Palco do jogo

O Joaquim Américo Guimarães ou, como é conhecido, Arena da Baixada. Esse será o campo de batalha entre o Furacão e o Soberano nesta semana. O estádio recebeu, recentemente, jogos da Copa do Mundo de 2014.

Inaugurado em 1914, a arena possui hoje capacidade para receber 42.370 pessoas. O estádio passou por reforma de 2011 até 2014 para o Mundial de seleções no Brasil. Com essa reforma, passou a ter 105 metros de comprimento e 68 de largura. O gramado é o único no país a ser sintético.

Desfalques

O clube do Morumbi não terá Anderson Martins com dores na região dorsal e Júnior Tavares com contratura no adutor direito. Valdívia ainda se recupera de estiramento na coxa e não joga.

Prováveis escalações

São Paulo: Sidão; Rodrigo Caio, Bruno Alves e Arboleda; Éder Militão, Jucilei, Liziero e Reinaldo; Cueva, Nenê e Tréllez.

Atlético-PR: Santos; Wanderson, Pavez e Thiago Heleno; Jonathan, Matheus Rosseto, Raphael Veiga e Thiago Carleto; Guilherme, Nikão e Bergson.

Retrospecto do confronto

Há muito equilíbrio neste duelo. São 49 jogos, com 17 vitórias do Atlético-PR, 16 do Tricolor e 16 empates. Foram 63 gols feitos pelo rubro-negro e 59 pela equipe paulista. Vale lembrar que em 17 jogos na Arena da Baixada os donos da casa tem 12 vitórias e cinco empates, ou seja, jamais perderam para o São Paulo.

Arbitragem

Apita o jogo o juiz Cláudio Francisco Lima e Silva, auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios e Ailton Farias da Silva, todos da federação sergipana.