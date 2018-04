Em busca de um camisa 9, Fluminense pode acertar com Kléber, do Coritiba

Google Plus

Desde que perdeu o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017, Henrique Dourado, o tricolor busca nomes para repor a importante peça perdida, mas sofre com a ausência de opções no mercado que possam contribuir e estejam diante da realidade financeira do clube.

Embora Pedro tenha melhorado seu rendimento na temporada atual e o treinador da equipe Abel Braga elogie bastante o menino de Xerém, a diretoria do Tricolor das Laranjeiras ainda assim vê a necessidade de contratar um camisa 9 mais experiente.

O diretor de futebol do clube, Paulo Autuori, em entrevista concedida no CT Pedro Antônio, na última segunda-feira (2), ressaltou a importância de jogadores "mais experientes e de vitória", uma vez que o elenco é formado por muitos jovens. O dirigente também informou sobre "negociações adiantadas", as quais provavelmente devem seguir o perfil mencionado pelo dirigente.

Havia especulações que o clube pó de arroz possuía interesse em Kléber Gladiador, do Coritiba. A informação foi confirmada pelo portal Globoesporte.com. Segundo o site, o diretor esportivo Paulo Autuori , ex-treinador e também diretor do Atlético-PR, estaria em conversa com o atacante há três semanas.

O atacante Kléber, de 34 anos, tem contrato com a equipe coxa-branca até o final desse ano e precisaria da liberação do clube paranaense para ir ao time carioca. O camisa 83 está no verdão desde 2015 e marcou 41 gols pelo alviverde, mas nesta temporada está em baixa; só fez um gol e perdeu muitos jogos importantes por lesão na coxa.