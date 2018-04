Giovinco brilha, Toronto vence América e sai na frente por vaga na final da Concachampions

Nesta terça-feira (03), Toronto FC e América-MEX enfrentaram-se no BMO Field, em partida de ida válida pela semifinal da Liga dos Campeões da CONCACAF. Com gols de Giovinco, Altidore e Morgan, os canadenses abriram boa vantagem pro jogo de volta. O camisa 11 Ibargüen diminuiu para os visitantes.

As Águilas tomaram o primeiro gol logo no início e com muita polêmica incluída. Aos 8', o árbitro Henry Bejarano assinalou pênalti para o Toronto, por uma falta de Edson Álvarez sobre o italiano Sebastian Giovinco. Um minuto mais tarde, o próprio atacante se encarregou de realizar a cobrança, cobrando no meio do gol e abrindo o placar.

A chuva esteve presente durante os 90 minutos em Toronto, o que deixou o gramado muito rápido para a troca de passes, mas também gerou quedas e fortes entradas, que exaltaram os ânimos. A posse de bola foi maior do lado azulcrema - 53% a 47%, tendo em vista que estiveram em desvantagem durante grande parte do encontro.

Após vários tentativas, chegou o gol de empate. Aos 21 minutos, o colombiano Andrés Ibargüen recebeu passe de Oribe Peralta, se livrou de três jogadores, e colocou a bola no ângulo do goleiro Alex Bono. Um lindíssimo gol do ex-Atlético Nacional e Racing.

Aos 41', o próprio Ibargüen teve a possibilidade de virar a partida, mas seu disparo cruzado foi desviado por muito pouco. Três minutos depois, contra-ataque letal dos donos da casa: bola enfiada de Giovinco para Jozy Altidore, quem fintou o garoto Carlos Vagas e finalizou cruzado, colocando os Reds em vantagem novamente.

Já na etapa complementar, a intensidade se manteve: jogo rápido, triangulações, pressão alta e vontade de ambas equipes. Os comandados de "Piojo" Herrera estiveram com a mesma disposição do primeiro tempo, para gerar o erro adversário na saída e buscar o empate.

Giovinco era quem desequilibrava no ataque do clube canadense e em seus pés estava a esperança do terceiro gol. Até que aos 58', o brasileiro Auro - que vive ótima fase no Toronto - deu assistência para Ashtone Morgan, na pequena área, escorar e ampliar o placar.

Com o 3 a 1, o conjunto da casa apostou por jogar nos contragolpes e deu a bola ao América, que não aproveitou a posse ao gerar pouco perigo na área rival. O atacante Henry Martín ingressou faltando dez minutos e teve em seus pés a oportunidade de diminuir o prejuízo. Após linda tabela com Oribe Peralta, ele finalizou e o goleiro Alex Bono fez linda defesa para evitar o gol.

Agora o América terá que vencer por 2 a 0 no jogo de volta - terça-feira (10), às 23h - para disputar mais uma final de Concachampions. Já o Toronto pode perder por até um gol de diferença (ou dois, caso marque dois tentos) para colocar novamente uma equipe canadense na final do torneio. Um novo 3 a 1 leva a partida para a prorrogação - e, consequentemente, para uma disputa por pênaltis, caso o empate permaneça.

Em tempo: pela outra semifinal, Chivas Guadalajara e New York Red Bulls duelam nesta quarta-feira (04), às 23h, no estádio Akron.