Empresário não descarta saída do atacante Carlos Henrique, do Londrina, para o Sport

As boas atuações do atacante do Londrina, Carlos Henrique de 23 anos no inicio da temporada, despertou interesse do Sport que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro e procura no mercado um jogador com as características de Carlos Henrique. Com seis gols marcados em 13 partidas disputadas na temporada, o atleta que chegou no Tubarão em abril de 2017, foi vice-artilheiro do Campeonato Paranaense com cinco gols, atrás apenas de Éderson do Atlético-PR, que balançou as redes oito vezes na competição.

A Vavel Brasil, em parceria com Vitor Lira , apurou informações a respeito da condição do atleta com seu empresário; Miguel Caluff Neto. O representante do jogador confirmou com exclusividade que o clube acertou a compra de 70% dos direitos do jogador nessa semana; os outros 30% restantes pertencem ao PSTC. O contrato do jogador com o clube é de três anos. Os detalhes sobre os valores não podem ser divulgados por questões contratuais.

Miguel Caluff confirmou que o primeiro contato foi feito diretamente com a diretoria do Londrina. O empresário foi cauteloso ao falar sobre os valores conversados entre os clubes para o empréstimo do jogador. Algumas informações falaram em valores em torno de um milhão de reais que não foram confirmados pelo empresário.

"Realmente não tenho conhecimento de valores conversados entre os clubes. Eu só entro caso haja um acerto para ver a parte salarial do atleta”, comentou o empresário que também falou sobre a pedida da diretoria do Tubarão no primeiro contato com o Sport que foi considerada alta pelo clube pernambucano.

“O Londrina está montando um elenco muito forte para subir para a Série A do Brasileiro, por isso acredito que a pedida do presidente tenha sido dentro da realidade por se tratar de um jovem atacante e fazedor de gols”, ressaltou.

A possibilidade de atuar na elite do futebol brasileiro é vista com bons olhos pelo seu representante, e também pelo atleta, que ficou interessado com a oportunidade de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro de 2018. Apesar da alta pedida feita pela diretoria do Tubarão, Miguel não descartou a possibilidade de haver um acerto próximo.

”Acredito que tudo é conversável eu acredito que eles podem se acertar ainda”. Apesar de depender do clube para concluir a negociação, Miguel Caluff se mostra esperançoso com a negociação. “Nós temos essa esperança também, mas queremos que seja um bom negocio para ambas as partes, pois temos uma gratidão muito grande ao Londrina por ter aberto as portas a ele e ao mesmo tempo muitos felizes por um interesse da grandeza do Sport Recife", concluiu.