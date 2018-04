CBF detalha primeiras rodadas e grupos da Série A-1 do Brasileiro de Futebol Feminino

Sucesso em 2017, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino vai recomeçar! Através do site oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as chaves e a tabela detalhada dos três primeiros jogos a serem disputados. Assim como na última temporada, são oito times em dois grupos distintos, com partidas em turno e returno, avançando quatro de cada às quartas de final.

No Grupo 1, estão o atual vice-campeão Corinthians, além de São José-SP, São Francisco-BA, Ferroviária-SP, Iranduba-AM, Kindermann, Sport e Pinheirense-PA, que faturou a A-2. No Grupo 2, no entanto, ocupam o campeão Santos, assim como Vitória-PE, Foz Cataratas-PR, Rio Preto-SP, Flamengo, Portuguesa-SP, Audax-SP e Ponte Preta.

O torneio vai começar dia 25 de abril, com todos os duelos iniciando às 15h. A 14ª e última rodada, porém, ainda não está com data definida e é prevista para ocorrer nos dias 21, 22 ou 23 de agosto, com o mando dos duelos de abertura do certame nacional invertidos. A segunda fase está marcada para 5 e 12 de setembro, tal como as semi nas semanas subsequentes; já as finais estão agendadas para 17 e 24 de outubro.

Campeãs, Sereias da Vila defendem título do torneio nacional (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Confira as três primeiras rodadas divulgadas pela CBF

Quarta-feira (25/4) - 15h - 1ª rodada:

Sport x São José-SP

Corinthians x São Francisco-BA

Pinheirense-PA x Ferroviária-SP

Kindermann-SC x Iranduba-AM

Ponte Preta x Vitória-PE

Audax-SP x Foz Cataratas-PR

Portuguesa-SP x Rio Preto-SP

Santos x Flamengo

Quarta-feira (2/5) - 15h - 2ª rodada

São José-SP x Corinthians

São Francisco-BA x Pinheirense-PA

Ferroviária-SP x Kindermann-SC

Vitória-PE x Audax-SP

Foz Cataratas-PR x Portuguesa-SP

Rio Preto-SP x Santos

Flamengo x Ponte Preta

Quinta-feira (3/5) - 21h

Iranduba-AM x Sport

Quarta-feira (9/5) - 15h

Pinheirense-PA x São José-SP

Kindermann-SC x São Francisco-BA

Sport x Corinthians

Portuguesa-SP x Vitória-PE

Santos x Foz Cataratas-PR

Flamengo x Rio Preto-SP

Ponte Preta x Audax-SP

Quinta-feira (10/5) - 21h

Iranduba-AM x Ferroviária-SP