Lateral Matheus Silva comemora chance como titular no Paysandu: "Estou preparado para esse jogo"

O próximo domingo (8) será marcado pela finalíssima do Campeonato Paraense 2018, deixando uma grande expectativa nos torcedores por mais uma disputa por taça. Quem também está ansioso para a partida é o lateral-direito Matheus Silva, que terá a oportunidade de atuar de titular.

Substituto de Maicon Silva, que ficou suspenso pelo terceiro amarelo e deixou o jogo de ida com contusão muscular, o atleta espera a chance de entrar em campo. O garoto busca demonstrar seu potencial, já que a equipe bicolor tem pela frente a reta final da Copa Verde e estreia na Série B, realizadas nesse mês de abril.

"Uma sequência para poder jogar é sempre bom. Infelizmente Maicon (Silva) sentiu, mas como falei, eu já estava me preparando bem e estou preparado para esse jogo. Caso o professor (Dado Cavalcanti) opte por mim para essa sequência de jogos, eu estarei aqui para cumprir", disse o jogador.

Matheus foi acionado por Dado Cavalcanti ainda durante o último clássico (Foto: Fernando Torres/Paysandu)

Contratado junto à Desportiva ainda esta temporada, após se destacar em 2017, vem sendo acionado pela comissão técnica sempre que há a baixa de Maicon. Motivado pelas entradas no time, Matheus'celebra os momentos defendidos com a camisa do Papão, garantindo realizar um sonho.

"Estar defendendo o Paysandu é a realização de um sonho para mim e estar decidindo um clássico, agora, é um sonho maior ainda que estou almejando. Estou tranquilo, já que venho trabalhando forte para estar bem quando chegar essa oportunidade, esperando manter ainda uma boa sequência", encerrou.

O PSC está em desvantagem na decisão do Estadual, pois foi superado por 2 a 1 no primeiro confronto. Para a volta, precisa vencer com uma diferença de dois ou mais gols no Mangueirão, às 16h. Em caso de um triunfo pelo mesmo placar ou vantagem de um tento, a definição será nos pênaltis.