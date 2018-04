Universidad de Chile e Racing empatam e abrem caminho para Cruzeiro ou Vasco

Os torcedores de Cruzeiro e Vasco já estão na expectativa do confronto da noite desta quarta-feira (4), às 21h45, no Mineirão, pela Libertadores. Antes disso, eles certamente acompanharam a partida entre Universidad de Chile e Racing, na última terça (3), que definiria o líder do Grupo 5. As equipes sul-americanas, ambas com três pontos, se enfrentaram em Santiago e empataram em 1 a 1. Pizarro marcou o gol do time chileno, enquanto Donatti empatou para a equipe argentina.

O empate pode beneficiar Cruzeiro ou Vasco no confronto direto pelo terceiro lugar na chave. A Raposa, que está em último lugar por causa do saldo de gols (-2 contra -1 do Gigante da Colina), contará com o apoio de mais de 35 mil torcedores no Mineiro na noite desta quarta.

Quem sair vitorioso no Gigante da Pampulha chegará aos três pontos, um a menos que Racing e Universidad de Chile.

