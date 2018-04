Pilotos da Cimed Racing confiantes para a etapa de Curitiba da Stock Car

A segunda etapa da Stock Car 2018 será realizada neste final de semana em Curitiba e para uma equipe ela é bastante especial: a Cimed Racing. O time de Petrópolis, bicampeão da categoria em 2015 e 2016, possui quatro pilotos que conquistaram vitórias no circuito paranaense, que recebe pela 60ª vez uma corrida de Stock Car.

Recordista de vitórias e corridas entre os pilotos em atividade, o pentacampeão Cacá Bueno triunfou duas vezes na capital paranaense (2005 e 2007). Na atual temporada, o piloto do carro 0 dividiu o carro com Felipe Massa na Corrida de Duplas, prova que marcou a abertura do campeonato em Interlagos.

"Eu espero voltar a disputar vitórias em Curitiba nessa etapa. É um dos circuitos onde mais tenho pódios na Stock, são oito no total e inclusive o primeiro foi lá em 2002, mas a última vitória já faz um bom tempo. No ano passado nós estivemos bastante competitivos aqui na Corrida do Milhão e espero que seja novamente assim", diz Cacá.

Campeão de 2015, Marcos Gomes venceu pela primeira vez em Curitiba no ano do seu título e voltou a vencer novamente com a Cimed Racing logo na abertura da temporada 2016. Em 2018, Marquinhos abriu a temporada com um sexto lugar e quer dois bons resultados na rodada dupla para seguir entre os líderes do campeonato.

"Nós esperamos uma boa evolução do carro após a primeira etapa em Interlagos. Nosso primeiro resultado foi positivo e esperamos ir ainda melhor aqui em Curitiba, uma pista que eu gosto bastante e que sempre estive entre os primeiros com a Cimed Racing", diz Gomes.

Mais jovem campeão da Stock Car com 21 anos, Felipe Fraga também fez como Marquinhos e conseguiu sua vitória em Curitiba justamente no ano do seu título, em 2016. Atualmente, o piloto da Cimed Racing reside na cidade e espera novamente lutar pela vitória após ser um dos grandes destaques do treinos na abertura da temporada em São Paulo.

"Curitiba é uma pista que marcou bastante minha carreira. Foi onde tive o meu acidente em 2015, mas também foi onde as coisas mudaram para melhor logo na sequência daquele ano. Em 2016, a vitória aqui foi de ponta a ponta e era a terceira consecutiva na temporada. Certamente foi um dos grandes momentos da minha carreira. Agora, em 2018, estamos novamente com um carro muito competitivo e temos tudo para lutar pela vitória", diz Fraga.

Lucas Foresti venceu a corrida principal da rodada dupla de Curitiba em 2015. Foi também o seu primeiro pódio na categoria. "Curitiba me faz sempre muito bem. A pista parece relativamente simples, mas não é. Gosto muito de pilotar nesse traçado e não é à toa que conquistei minha vitória na Stock Car ali. Com a Cimed Racing eu venho com uma expectativa muito boa após terminarmos a Corrida de Duplas em décimo tendo largado de 26º", diz Lucas, que fez sua estreia na equipe ao lado de Jerome D´Ambrosio na Corrida de Duplas.

Piloto na equipe Cavaleiro Sports e um dos 15 pilotos brasileiros com apoio do time Cimed Racing na maior plataforma de patrocínio ao automobilismo no País, Denis Navarro espera uma boa evolução do carro número 5 da etapa passada em Interlagos para essa no Paraná.

"A minha expectativa para Curitiba é muito boa. O carro se comportou bem em Interlagos na primeira etapa, mas o resultado acabou não vindo. Agora, sem o piloto convidado, nós vamos ter uma análise real de desempenho e das nossas possibilidades para essa temporada. O meu relacionamento na equipe tem sido muito bom e aos poucos estou me entrosando com todos no box", diz Denis.

Os treinos livres da Stock Car em Curitiba iniciam nesta sexta-feira e o classificatório será no sábado às 11h. A rodada dupla no domingo terá início também às 11h. A definição do grid de largada e as duas provas terão exibição ao vivo do Sportv.

Sexta-feira, 6 de abril:

09h00 – 09h20: Shakedown Stock Car

11h05 – 11h40: 1º Treino Stock Car (Grupo 1)

11h50 – 12h25: 1º Treino Stock Car (Grupo 2)

14h10 – 14h45: 2º Treino Stock Car (Grupo 1)

14h55 – 15h30: 2º Treino Stock Car (Grupo 2)



Sábado, 7 de abril:

08h00 – 08h35: 3º Treino Stock Car (Grupo 1)

08h45 – 09h20: 3º Treino Stock Car (Grupo 2)

11h00 – 12h00: Classificação Stock Car



Domingo, 8 de abril:

09h15 – 10h15: Visitação aos Boxes

11h00: Corrida 1 Stock Car

12h05: Corrida 2 Stock Car