Caio Collet sobe ao pódio duas vezes na estreia em Nogaro pela Fórmula 4 francesa

Com 19 carros na pista e muita competitividade, a temporada 2018 da Fórmula 4 Francesa teve início neste final de semana no circuito Paul Armagnac, em Nogaro, na França. O paulista Caio Collet (All Road Management / Richard Mille / Winfield / Matrix Energy Trading) fez sua estreia na categoria e já subiu ao pódio em duas das três baterias da etapa inicial.

No sábado (30 de março), com pista molhada, o paulista conquistou o quinto melhor tempo no classificatório, marca que definiu sua posição de largada na corrida 1. A segunda melhor volta da tomada valeu para o grid da corrida 3 e o piloto partiu da quinta posição. A corrida 2 teve seu grid definido pela posição de chegada na corrida 1, com os 10 primeiros invertidos.

Largando em quinto, Collet fez uma corrida inicial consistente no traçado de 3.653 metros e 14 curvas. O piloto foi pra cima para conquistar o seu primeiro pódio no domingo (31 de março), chegando em terceiro, atrás do vencedor Ugo De Wilde e do segundo colocado Adam Eteki.

Na segunda prova, com o grid invertido, o brasileiro largou em oitavo e novamente chegou ao pódio, com uma bela ultrapassagem na volta final, para ficar mais uma vez em terceiro. Arthur Leclerc foi o vencedor, seguido por Théo Pourchaire.

E, nesta segunda-feira (1º), a rodada foi encerrada com a terceira bateria. Collet partiu da quinta posição e ficou bem próximo de mais um pódio, mas acabou cruzando a linha de chegada em quarto. A prova teve a vitória do francês Adam Eteki.

“Foi um fim de semana positivo, principalmente depois do classificatório difícil, onde também cometi alguns erros. Conseguimos o pódio na primeira corrida, depois de largar em quinto, o que foi uma grande satisfação”, comentou o brasileiro que acelera o F4 #23 e que nesta terça-feira (dia 3) completa 16 anos.

“Na segunda corrida, com o grid invertido, larguei em oitavo e fiz uma boa prova para chegar em terceiro. Foi uma corrida empolgante e fiquei feliz por voltar ao pódio”, explicou Collet, que faz sua primeira temporada nos monopostos, após uma carreira vitoriosa no kart.

“Na última corrida, fiquei em quarto e anotei a melhor volta da prova. Foram bons resultados, mas ainda precisamos trabalhar mais e corrigir alguns erros para a próxima etapa em Pau”, completou o piloto, lembrando que a próxima rodada tripla acontecerá no dia 13 de maio.

Após a primeira etapa, Collet, que faz parte do grupo de pilotos da All Road Management do empresário Nicolas Todt, aparece em quarto na classificação do campeonato, com 38 pontos.

Com sete rodadas triplas, a Fórmula 4 Francesa possui gestão única, sem equipes, para garantir igualdade de equipamento para os jovens pilotos. Os carros contam com chassis Mygale e motores de 160 cavalos construídos pela Renault. A categoria também tem uma importante premiação: o campeão fatura 100 mil euros e passa a integrar a Renault Sport Academy.

Confira os resultados das provas em Nogaro (Top-10):

Corrida 1

1 27 DE WILDE Ugo BEL 14 voltas em 21min44s296

2 5 ETEKI Adam FRA a 0s309

3 23 COLLET Caio BRA a 0s895

4 21 POURCHAIRE Théo FRA a 3s101

5 31 DE PAUW Ulysse BEL a 15s448

6 11 CHOVET Pierre-Louis FRA a 15s974

7 7 LECLERC Arthur MON a 16s326

8 18 HERRERO Matéo FRA a 18s328

9 30 MUTH Esteban ALE a 25s483

10 87 MUTH O'Neill FRA a 29s935

Corrida 2

1 7 LECLERC Arthur MON 13 voltas em 21min50s462

2 21 POURCHAIRE Théo FRA a 0s308

3 23 COLLET Caio BRA a 1s748

4 87 MUTH O'Neill FRA a 2s397

5 11 CHOVET Pierre-Louis FRA a 3s085

6 31 DE PAUW Ulysse BEL a 3s286

7 27 DE WILDE Ugo BEL a 3s587

8 5 ETEKI Adam FRA a 3s779

9 51 AL HABSI Shihab OMA a 3s960

10 22 NOUET Théo FRA a 4s337

Corrida 3

1 5 ETEKI Adam FRA 14 voltas em 21min40s762

2 27 DE WILDE Ugo BEL a 1s412

3 21 POURCHAIRE Théo FRA a 1s851

4 23 COLLET Caio BRA a 2s284

5 7 LECLERC Arthur MON a 10s560

6 31 DE PAUW Ulysse BEL a 11s231

7 3 WHITE Stuart FRA a 11s743

8 18 HERRERO Matéo FRA a 20s095

9 10 DE GERUS Reshad FRA a 28s222

10 22 NOUET Théo FRA a 28s441

Classificação do Campeonato, após a 1ª etapa (Top-10):

1. DE WILDE Ugo BEL 46 pontos

2. ETEKI Adam FRA 45

3. POURCHAIRE Théo FRA 40

4. COLLET Caio BRA 38

5. LECLERC Arthur MON 31

6. DE PAUW Ulysse BEL 22

7. CHOVET Pierre-Louis FRA 14

8. MUTH O'Neill FRA 9

9. HERRERO Matéo FRA 8

10. WHITE Stuart FRA 6