Tuka Rocha acredita em estratégia para conquistar pontos na Stock Car em Curitiba

A segunda etapa da Stock Car 2018 acontece neste domingo em Curitiba (PR), onde Tuka Rocha fará sua primeira prova completa em seu retorno à Vogel Motorsport, equipe que abriu as portas para o piloto paulista estrear em 2011 na categoria. Na primeira prova da atual temporada, na Corrida de Duplas, Tuka e Rafa Matos precisaram fazer uma grande recuperação, portanto o piloto do carro 25 espera conseguir um lugar melhor no grid deste domingo.

"Essa corrida promete ser bastante diferente da abertura da temporada, que foi na Corrida de Duplas em São Paulo. Agora, em Curitiba, nós iremos saber nosso potencial real para o restante do ano, já que estarei guiando o carro sozinho durante todo o final de semana. Estou feliz com o meu retorno na Vogel e o entrosamento no box tem sido bem rápido", diz Tuka, que venceu na Stock Car pela primeira vez em 2015 na pista de rua de Ribeirão Preto.

Um dos pontos-chave deste final de semana poderá estar justamente na estratégia de box em Curitiba. A expectativa é de que o regulamento da prova obrigue os pilotos a realizarem trocas de pelo menos dois pneus em cada corrida, o que aumenta a importância de um pit-stop eficiente para o resultado das provas.

"Em uma categoria tão equilibrada como a Stock Car, a estratégia de box é muito importante para a definição de uma corrida. Acredito que nessa rodada dupla em Curitiba as equipes terão menos espaço para arriscarem uma tática privilegiando uma das corridas, já que obrigatoriamente vão precisar trocar dois pneus em cada prova. Portanto, até a importância do treino classificatório aumenta também", diz Tuka, que é patrocinado pela Híbridos Club.

Os treinos livres da Stock Car em Curitiba iniciam nesta sexta-feira e o classificatório será no sábado às 11h. A rodada dupla no domingo terá início também às 11h. A definição do grid de largada e as duas provas terão exibição ao vivo do Sportv.

Programação:

Sexta-feira, 6 de abril

09h00 – 09h20: Shakedown Stock Car

11h05 – 11h40: 1º Treino Stock Car (Grupo 1)

11h50 – 12h25: 1º Treino Stock Car (Grupo 2)

14h10 – 14h45: 2º Treino Stock Car (Grupo 1)

14h55 – 15h30: 2º Treino Stock Car (Grupo 2)



Sábado, 7 de abril

08h00 – 08h35: 3º Treino Stock Car (Grupo 1)

08h45 – 09h20: 3º Treino Stock Car (Grupo 2)

11h00 – 12h00: Classificação Stock Car



Domingo, 8 de abril

09h15 – 10h15: Visitação aos Boxes

11h00: Corrida 1 Stock Car

12h05: Corrida 2 Stock Car