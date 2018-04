Jogo Milan x Inter AO VIVO hoje pelo Campeonato Italiano 2017/18

Confira nosso pré-jogo: Rumo à Champions: Milan e Inter fazem dérbi pela Serie A em jogo adiado

Provável escalação da Inter (4-3-3): Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Brozovic, Gagliardini, Rafinha; Perisic, Icardi, Candreva.

Provável escalação do Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Çalhanoglu, Cutrone, Suso.

+ Dérbi de Milão é remarcado para dia 4 de abril e gera revolta da torcida do Milan

Já o Milan se mantém forte no sonho de participar da próxima edição da principal competição européia. Com sete títulos do torneio, os rossoneri sonham em voltar à disputa. Para isso, precisam vencer a Inter no duelo de hoje, podendo diminuir a vantagem, que até o momento é de sete pontos, para apenas quatro. Vale lembrar que, após a partida, vão restar apenas oito jogos para o fim do campeonato.

As equipes têm um objetivo em comum: a vaga na Champions League. Na quarta colocação, a Inter está mais a frente de conquistar seu desejo. No momento, a equipe está na 4ª colocação, com 58 pontos, mas pode passar a Roma, terceira colocada com 60 pontos, se conquistar a vitória em cima do Milan. O triunfo também pode servir para se distanciar da Lazio, em 5° lugar, com 57 pontos.

Já a Inter passa por uma mudança de ares. Vinda de uma complicada sequência de resultados no ínicio do ano, os nerazzurri parecem estar dando a volta por cima. Nas últimas três partidas - contra Benevento, Sampdoria e Hellas Verona -, a equipe manteve 100% de aproveitamento, marcando 10 gols e sem sofrer nenhum.

O Diavolo vem de dolorosa derrota para a Juventus no último domingo (1°) por 3 a 1, no Juventus Stadium. A equipe milanista viajou para Turim com o objetivo de pelo menos somar pontos, mas não foi o resultado. Os visitantes chegaram a incomodar o time da casa, mas nada que pudesse anular o excelente time bianconero.

No primeiro turno, um jogo exuberante de cinco gols marcados. Com direito a hat-trick de Icardi, a Inter derrotou o Milan por 3 a 2 e deixou a equipe na vice-liderança. Os rossoneri descontaram com Suso e um gol contra de Handanovic.

A partida deveria ser realizada há um mês, no dia 04/03. Porém, a notícia do trágico falecimento de Davide Astori veio na noite anterior do duelo, fazendo com que a Federação Italiana optasse por adiar a partida para a data de hoje.

