Unai Emery fala em quebrar recordes com PSG e desmente rumores de saída

Após a conquista da Copa da Liga Francesa diante do Monaco, no último sábado (31), o PSG volta seu foco para a Ligue 1, onde já poderá confirmar seu sétimo título na história da competição, desde que o rival monegasco não pontue nas próximas partidas, nessa quarta feira (4) contra o Rennes e no sábado (7) contra o Nantes.

Em caso de vitória contra o Saint Étienne na sexta feira e se o Monaco perder seus dois jogos, o clube abriria 18 pontos em 18 possíveis, tendo ainda diversos critérios de desempate a seu favor.

Quem concedeu entrevista coletiva nessa quarta feira, visando o duelo contra os Les Verts, foi o treinador Unai Emery. Questionado sobre o rival, o treinador afirmou:

O ASSE começou muito bem com Óscar Garcia. Depois da sua saída, Jean Louis-Gasset conseguiu progredir com a equipe, principalmente após as aquisições no mercado de inverno. Será um bom jogo, com duas equipes em forma.

O treinador também falou sobre a recuperação de Neymar, afirmando que dentro de duas ou três semanas, retornará a Paris para a reta final do tratamento de sua lesão. Outro ponto no qual ele foi questionado, se referia a sua permanência no PSG:

Este não é o momento para discutirmos isso. Devemos continuar nosso trabalho para ganhar a Ligue 1. Falarei sobre isso em outro momento. Eu tenho um bom relacionamento com o presidente e com Antero Henrique. Vamos ver o que é melhor para o clube e para mim, com a ideia de progresso, sempre.

Questionado sobre a possibilidade de ser campeão já nesse final de semana, Emery pregou um discurso de calma e que mesmo que se consolidem campeões, irão em busca de mais recordes:

Há uma oportunidade de sermos campeões neste final de semana, mas continuamos com a ideia de ganhar todos os jogos, para demonstrar a nossa força e ter o maior número de pontos possíveis. Uma vez campeões, queremos continuar a ter as melhores estatísticas possíveis e quebrar recordes, afirmou o treinador.