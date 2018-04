Pipo Derani vai disputar as 24 horas de Le Mans pela AF Corse

Google Plus

O brasileiro Pipo Derani foi escolhido pela Ferrari para fazer parte de sua equipe oficial que contará com três carros na edição de 2018 das 24 Horas de Le Mans.

O jovem piloto, que venceu pela segunda vez as 12 Horas de Sebring no mês passado, estará ao lado de Toni Vilander e Antonio Giovinazzi no novo #52 Ferrari 488 GTE para brigar pela vitória na super competitiva categoria LMGTE Pro.

Para Derani, o convite marca a realização de um sonho que ele sempre teve em sua carreira, de um dia competir pela famosa e mundialmente conhecida montadora italiana.

O dia chegou e o brasileiro está honrado e feliz em poder representa-los na maior e mais celebrada corrida do mundo. “Estou muito feliz em fazer parte da equipe AF Corse Ferrari em Le Mans em junho”, disse Derani.

“É um dia especial em minha carreira, porque desde que eu era criança pilotar pela Ferrari era um sonho. A Ferrari é um dos nomes mais importantes do automobilismo. Meu pai é um grande fã da marca, então é um dia de muito orgulho”, continuou o piloto.

“Vou dar o meu melhor para a equipe nesta prova e não vejo a hora de trabalhar com um time tão profissional e dedicado. Eu só tenho a agradecê-los por essa oportunidade fantástica”, completou Derani.

O brasileiro vai conhecer o novo Ferrari 488 GTE nos próximos meses, antes dos testes oficiais para a lendária corrida.

As 24 Horas de Le Mans, onde Derani já terminou em segundo na categoria LMGTE Pro na temporada passada, será realizada no dia 16 de junho, com três carros da AF Corse Ferrari brigando pelo título contra Chevrolet, Ford, Aston Martin, Porsche e BMW em uma das disputas que promete ser a mais acirrada na recente história da categoria GT.