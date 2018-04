Depois de 'ano sabático' por lesões, Robert Griffin III assina com Baltimore Ravens por um ano

Nesta quarta-feira (4), o Baltimore Ravens anunciou a contratação do quarterback Robert Griffin III, que fechou acordo de um ano com a equipe de Maryland. Griffin não jogou a temporada de 2017 depois de ser cortado pelo Cleveland Browns, em março, para se recuperar de lesões, algo que o atormentou durante toda a carreira.

A última partida de RGIII foi em 1º de janeiro de 2017, ainda na temporada de 2016, na derrota do Browns para o Pittsburgh Steelers. Na ocasião, o QB acertou 72,5% dos passes para 232 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, sua melhor apresentação da temporada.

Em sua passagem pelo College Football, Robert Griffin atuou por quatro anos em Baylor, ganhando o troféu Heisman em 2011, prêmio dado ao melhor jogador universitário. Selecionado na segunda escolha geral do draft de 2012, Griffin foi recrutado pelo Washington Redskins, que viu no jogador imenso potencial, efetuando várias trocas para subir no draft e contar com seus talentos. Em sua temporada de calouro, foi escolhido o novato ofensivo do ano.

Uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, no final de sua temporada de novato, iniciou sua luta contra as lesões. Em 2015, passou a ser reserva de Kirk Cousins ​​e acabou dispensado pelos Redskins em 2016.

Após um treino preparativo para a temporada com os Browns, Griffin foi elogiado por Hue Jackson, head coach de Cleveland, que disse sentir a terra mover-se sob seus pés, e assinou um contrato de dois anos com o time. O jogador teve cinco jogos como titular em 2016, completando 59,2% de seus passes, dois touchdowns e três interceptações antes de ser cortado.