Jogo Grêmio x Monagas-VEN AO VIVO online hoje na Libertadores 2018

Depois de golear o Brasil de Pelotas com 4 gols, o time gaúcho vem pronto para lutar pelo tetra-campeonato da Libertadores, enquanto espera o jogo de volta do final do Campeonato Gaúcho.

Trio de arbitragem: Carlos Orbe, auxiliado por Luis Vera e Edwin Bravo. Trio equatoriano.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Arthur, Maicon (Jailson), Ramiro, Luan e Everton; Jael

Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Monagas-VEN: Baroja; Bracho, Lencinas, Trejo e Óscar González; Dager Palacios, Carlos Suárez, Javier García, Yanowsky Reyes e Luis González; Jhonder Cádiz.

Técnico: Jhonny Ferreira.

Olá, internautas que navegam pela VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão para Grêmio x Monagas-VEN, pela segunda fase da Libertadores 2018. A partida será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h45. Fique conosco!