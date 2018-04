Apresentados oficialmente, Jean Carlos e Vinícius Kiss prometem trabalhar duro no Coritiba

Google Plus

Nesta quarta-feira (4), o Coritiba apresentou, de forma oficial, dois reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Se tratam do meia Jean Carlos e do atacante Vinícius Kiss. Os dois atletas estavam disputando o Campeonato Paulista, por Novorizontino e São Caetano, respectivamente. Eles se juntam a Carlos César e Abner, que também chegaram recentemente.

Durante entrevista coletiva realizada no CT Bayard Osna, o atacante Vinícius Kiss falou sobre a expectativa de vestir a camisa alviverde, além de ressaltar a importância de conhecer o caminho para o acesso, já que o atacante subiu para a Série A no ano passado com a equipe do Paraná.

"Falando do acesso recente, é importante ter participado de um grupo de conseguiu o objetivo, que é o objetivo principal do Coritiba, o retorno a Série A. A gente sabe que é uma competição dura, de características um pouco diferente da Série A, que é algo que o Coritiba tá acostumado a disputar, que é o tamanho da equipe. Então a gente vai trabalhar muito", afirmou Kiss.

Já Jean Carlos, veio para reforçar o meio-campo, que conta com Thiago Lopes e Júlio Rusch como peças principais. Ele falou de como vestir a camisa que um dia Alex vestiu, traz responsabilidade para qualquer jogador do Coxa. Apesar disso, demonstrou tranquilidade em arcar com esse peso.

"Acredito que, hoje, o futebol brasileiro está um pouco carente nessa posição. Acredito sim, que eu chego com uma responsabilidade, ainda mais por ter sido tão bem representado pelo Alex aqui no clube. A responsabilidade aumenta, mas estou tranquilo quanto a isso. Espero poder atender toda a expectativa que tiverem sobre mim, estou trabalhando para isso. Acredito sim, que vou conseguir desenvolver um bom trabalho ali no meio", declarou.