Em dia ruim de Icardi, Milan e Inter não saem do zero em jogo atrasado da Serie A

Para fechar a rodada 27° da Serie A, remarcada para esta primeira semana de abril, Milan e Internazionale protagonizaram mais um Derby della Madoninna. O confronto era decisivo para a temporada de ambas as equipes, que visam classificação para a Champions League. Todavia, o confronto não saiu do 0 a 0, com duas grandes chances desperdiçadas por Mauro Icardi e dois gols anulados – um para cada lado.

Apesar do placar, o jogo fora movimentado durante os 90 minutos. Em especial, os nerazzurri tomaram a iniciativa, levando perigo logo aos quatro minutos de jogo, após um erro na saída de bola do Diavolo. Entretanto, Kessié bloqueou o chute de Rafinha no último instante.

O Milan, por sua vez, levou tempo para equilibrar o jogo, pouco criou no ataque, e só levou perigo para a defesa do rival aos 20 minutos, exigindo uma intervenção providencial de Handanovic no desvio de cabeça de Icardi, em bola alçada na área por Çalhanoglu.

Com a posse de bola sendo predominante para os dois lados, com a Internazionale mais objetiva no ataque, Icardi marcou no final da primeira etapa, contudo, o árbitro de vídeo constatou impedimento milimétrico do atacante e anulou o seu gol. O lance foi a chance mais contundente da primeira etapa que terminou igual, tanto no placar, quanto no desempenho dos rivais.

Na segunda etapa, a Internazionale seguiu pressionando, e viu Icardi desperdiçar um gol debaixo das traves, depois de receber um cruzamento rasteiro de Candreva. Do lado dos mandantes, era possível notar uma clara dificuldade em produzir jogadas a partir do meio de campo, obrigando o Milan a recorrer às pontas, com Suso e Çalhanoglu.

Os rossoneri até chegaram ao gol, com Cutrone, que recebeu lançamento de Kessié e acertou uma bicicleta para dentro do gol, todavia, o jovem atacante estava impedido, assim como Icardi para o lado nerazzurri na primeira etapa.

Gattuso e Spalletti promoveram substituições em suas equipes, o que gerou posturas distintas por parte dos times. A Internazinale passou a incomodar Donnarumma e a defesa milanista, enquanto os mandantes tinham dificuldades em sair jogando, e devendo no ataque com Kalinic isolado na frente.

A pressão por pouco não surtiu efeito. No último minuto, Icardi desperdiçou mais uma chance, embaixo das traves ao receber cruzamento de Cancelo. A bola para fora, foi a deixa para Maco di Bello decretar o final da partida, que terminou sem gols válidos.

Com o empate, o Milan chega aos 51 pontos, estacionando na sexta posição, ainda na zona de classificação para a Europa Legue. Enquanto isso, a Internazionale tem uma posição mais confortável, em quarto lugar com 59, a apenas dois pontos da Lazio, logo atrás em quinta, com 57.

Agora, as equipes só voltam a campo no próximo domingo (8), na rodada 31° da Serie A. O Milan recebe o Sassuolo, às 15h45, no San Siro. Já a Internazionale vai à Turim, enfrentar o Torino, às 7h30 da manhã.