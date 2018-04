Jogo Atlético-MG x Ferroviário-CE AO VIVO online pela Copa do Brasil (0-0)

Boa noite, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Acompanhe minuto a minuto da partida entre Atlético-MG x Ferroviário-CE, pela quarta fase da Copa do Brasil.

PROVÁVEL GALO!

Victor; Patric, Felipe Santana (Bremer), Gabriel, Fábio Santos; Yago, Blanco; Otero, Cazares, Tomás Andrade (Róger Guedes ou Erik); Ricardo Oliveira.

PROVÁVEL FERROVIÁRIO!

Léo; Afonso, Túlio e Erandir; Amaral, Mazinho, Liniker, Janeudo e Sávio; Andrei e Mota.

Atlético e Ferroviário se enfrentaram apenas uma vez na história. Em 25 de janeiro de 1981, pela Série A do Campeonato Brasileiro, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no Castelão, em Fortaleza.

DE OLHO NO APITO!

Vinícius Furlan será auxiliado por Herman Brumel Van e Vitor Carmona Metestaine.

DESCANSO NO GALO!

Leonardo Silva, Adilson, Elias e Luan serão preservados visando a decisão de domingo contra o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão.

+ Atlético-MG 'muda a chave' e enfrenta Ferroviário-CE pela quarta fase da Copa do Brasil

Na última partida do Atlético-MG, o Alvinegro venceu o Cruzeiro por 3 a 1. O jogo marcou o primeiro duelo da final do Campeonato Mineiro.

Já o Ferroviário-CE vem de derrota para o ABC por 3 a 1, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Esta é a melhor campanha da história do Ferroviário-CE na Copa do Brasil. A equipe cearense já eliminou Confiança, Sport e Vila Nova na competição.

FALA, ADEMIR FONSECA!

"Sabemos da discrepância entre os investimentos. É bem provável que o salário de um jogador do Galo seja maior que a nossa folha salarial. No entanto, é importante enaltecer a disciplina tática da nossa equipe, que já provou que pode surpreender na Copa do Brasil e a motivação para avançar é muito grande”, disse o treinador.