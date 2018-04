Santa Cruz anuncia volante Charles, ex-Macaé-RJ

Google Plus

Depois de anunciar a contratação do atacante Robert, o Santa Cruz anunciou a chegada de mais um reforço. Charles Raphael de Almeida, volante de 22 anos. Charles estava no Macaé-RJ e chega para reforçar o setor de marcação da equipe Coral.

Formado pelo próprio Macaé, onde atuou por quatro anos, Charles não defendeu nenhum outro clube e vê o Santa Cruz como maior desafio da sua carreira. Em 2018, o volante disputou 16 vezes pelo Campeonato Carioca. Marcou um gol (na derrota contra o Vasco da Gama, por 2x1), e também atua como zagueiro.

Charles já se encontra na capital pernambucana e faz seu primeiro treino na tarde desta quarta-feira (4), junto com o elenco. Com a chegada de mais um volante, o Santa Cruz agora conta com os jogadores Luiz Otávio, Jorginho, Ilaílson, Johnny, Leandro Salino e Kelvy. O último ainda se recupera de lesão para poder atuar nesta temporada.