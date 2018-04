Barcelona goleia Roma com direito a dois gols contra e encaminha classificação às semifinais da UCL

O Barcelona colocou um pé nas semifinais da Uefa Champions League. Nesta quarta-feira (4), os comandados de Ernesto Valverde derrotaram a Roma pelo jogo de ida das quartas de finais com direito a uma bela ajuda dos italianos. De Rossi, contra, Manolas, também contra, Piqué e Suárez marcaram os gols do 4 a 1 culé. Dzeko fez o único tento da equipe da capital italiana.

Como esperado, o Barcelona, favorito no confronto, foi com tudo para cima dos italianos desde o início, tanto que a primeira grande chance foram dos culés, quando Rakitic meio que cruzou, meio que chutou rasteiro, a bola passou por toda a área e foi no pé da trave de Alisson. O time da capital italiana não fazia um jogo ruim, se posicionando bem, mas pouco criava.

Só que no final do primeiro tempo, os donos da casa tornaram a superioridade em bola na rede, com uma boa ajuda dos adversários. Com a entrada da área completamente fechada, Messi passou para Iniesta, que devolveu para Messi, o argentino iria receber com chances de chute, mas De Rossi se jogou para cortar, só que a bola foi muito forte e no canto, sem chances para Alisson: 1 a 0 Barcelona.

Messi cercado por jogadores da Roma | Foto: Getty Images

O segundo tempo começou e o já era difícil, ficou ainda pior para os visitantes, com mais uma "ajudinha" aos donos da casa. Após jogada pela direita, Rakitic cruzou, Manolas salvou o gol que seria de Umtiti, mas a bola pegou na trave, voltou no zagueiro grego e foi para o fundo do gol: 2 a 0 Barcelona. Quinto gol contra para o Barcelona na atual Champions League.

E poucos minutos depois, o gol que encaminhou a classificação espanhola aconteceu, mas dessa vez sem ser contra, quando Messi desceu bem pela direita, deu excelente passe para Suárez na área, o uruguaio cortou Manolas, finalizou, Alisson defendeu, só que o rebote veio no pé de Piqué, que mandou para o gol vazio: 3 a 0 Barcelona.

Com um bom resultado nas mãos, o Barcelona deu diminuída no ritmo e viu a Roma, com as mudanças, ir com tudo em busca de um gol, e foi o que conseguiram. Após duas grandes defesas de Ter Stegen, o alemão não conseguiu evitar a terceira chance, quando Perotti deu bom passe na área para Dzeko, que dominou de costas, com a marcação de Alba, usou bem a força e finalizou de canhota, no cantinho de Ter Stegen, dando vida aos italianos: 3 a 1.

Só que toda a esperança dos italianos foi por água abaixo mais uma vez, quando, depois de cruzamento da esquerda, Gonalons errou, não cortou e a bola sobrou na área para Suárez, que finalizou de canhota, rasteiro, sem chance alguma para Alisson, matando o jogo: 4 a 1 Barcelona.

Suárez fechou a conta | Foto: Getty Images

Com este resultado, o Barcelona fica bem confortável, podendo perder por até dois gols de diferença na Itália. O jogo de volta será realizado na terça-feira (10), ás 15h45, no estádio Olímpico de Roma.