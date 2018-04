Cruzeiro nega rumores de empréstimo e admite "processo para abertura de Conta Garantida"

Em busca de reforço financeiro, o Cruzeiro negocia a abertura de uma conta com o banco Santander. Segundo o jornalista Jorge Nicola, da ESPN, o clube celeste negocia um valor em torno de R$ 3 milhões.

O que circulou em alguns veículos era de que o clube estaria fazendo um empréstimo para pagar salários que estariam atrasados. Porém, a Raposa emitiu uma nota negando essa afirmação e explicou que se trata de uma abertura de uma conta garantida.

“O Cruzeiro informa que o documento em questão não se trata de uma carta de empréstimo, mas sim de um processo para abertura de uma Conta Garantida, um recurso que auxilia na gestão de fluxo de caixa de uma empresa, que poderá vir a ser utilizada futuramente, prática comum entre instituições das mais diversas áreas. Ressaltamos que o Cruzeiro ainda está em processo de negociação junto ao Banco Santander.” diz a nota.

Ainda no esclarecimento divulgado pelo clube, a diretoria celeste afirma que a conta não está aberta e que, consequentemente, nenhuma movimentação financeira foi feita.

A justificativa para a abertura da conta foi a de dar mais fluidez ao caixa celeste. Em suas redes sociais, Itair Machado postou fotos dos documentos da negociação e afirmou que não admitiria 'fake news' envolvendo o Cruzeiro.

O Cruzeiro afirmou que o pagamento dos jogadores seria feito ainda nesta quarta-feira (4), antes da partida contra o Vasco da Gama, pela Libertadores.

“Em respeito especialmente ao nosso torcedor, que tem sido tão parceiro e demonstrado grande apoio dentro e fora de campo, informamos em nome da transparência que o pagamento da folha salarial dos jogadores será realizado ainda nesta quarta-feira, 4 de abril de 2018, antes do jogo entre Cruzeiro e Vasco, pela Copa Conmebol Libertadores, sem necessidade de utilização de empréstimo de qualquer natureza para a quitação da mesma”, finalizou a nota.

Apesar da situação financeira complicada, a Raposa fez grande investimento para a temporada: Bruno Silva (R$ 6 milhões), Mancuello (R$ 5,8 milhões), David (R$10 milhões ) e Fred, que pode pagar R$ 10 milhões dependendo da decisão judicial.

Confira na íntegra a nota de esclarecimento do Cruzeiro

"A diretoria do Cruzeiro Esporte Clube vem a público repudiar com veemência as informações veiculadas nas últimas horas, pelo jornalista Jorge Nicola, dos canais ESPN e portal Yahoo, de que o Clube teria adquirido um empréstimo para pagamento da folha salarial de seus atletas, a partir de um documento de uma instituição financeira vazado em redes sociais.



O Cruzeiro informa que o documento em questão não se trata de uma carta de empréstimo, mas sim de um processo para abertura de uma Conta Garantida, um recurso que auxilia na gestão de fluxo de caixa de uma empresa, que poderá vir a ser utilizada futuramente, prática comum entre instituições das mais diversas áreas.



Ressaltamos que a simples leitura do documento é suficiente para esse entendimento e informamos que o Cruzeiro ainda está em processo de negociação junto ao Banco Santander.



Lamentamos profundamente a tentativa do jornalista de induzir o público em geral a interpretação errônea deste documento. Lamentamos ainda mais a falta de capacidade interpretativa do profissional que ocupa cadeira em tão importantes veículos de noticiário esportivo.



O Clube esclarece, também, que a conta mencionada nem foi aberta ainda e, consequentemente, não foi realizada qualquer tipo de movimentação financeira desta natureza.



Ao mesmo tempo, tornamos público que serão tomadas as medidas cabíveis em relação às publicações de quaisquer notícias que faltem com a verdade envolvendo o nome do Cruzeiro Esporte Clube.



Em respeito especialmente ao nosso torcedor, que tem sido tão parceiro e demonstrado grande apoio dentro e fora de campo, informamos em nome da transparência que o pagamento da folha salarial dos jogadores será realizado ainda nesta quarta-feira, 4 de abril de 2018, antes do jogo entre Cruzeiro e Vasco, pela Copa Conmebol Libertadores, sem necessidade de utilização de empréstimo de qualquer natureza para a quitação da mesma.



A diretoria, desde sempre, está à disposição para esclarecer quaisquer assuntos do Cruzeiro, mesmo que sejam de documentos internos do Clube, para que notícias falsas não sejam disseminadas.



Lamentamos ainda mais pela tentativa de tumultuar o ambiente do Clube em um momento tão importante das competições esportivas.



Cruzeiro Esporte Clube".