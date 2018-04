Fórmula Vee Júnior faz estreia em Interlagos

Jovens pilotos que procuram pela primeira oportunidade no automobilismo, com baixo custo, terão a partir de agora a chance de competir em grandes autódromos pelo país. Estreia neste fim de semana a Fórmula Vee Júnior, a categoria mais barata do Brasil, com a sua primeira prova, em Interlagos.

A FVee Júnior vai reunir jovens pilotos de 15 a 18 anos (para quem tem 15 anos deve completar 16 em 2018). Mantendo a tradição de 50 anos da Fórmula Vee, a Júnior seguirá com a proposta de oferecer um monoposto competitivo e custo reduzido, para incentivar a participação e abrir portas a novos pilotos.

“Está cada vez mais difícil correr no Brasil, em razão dos custos elevados das diversas categorias”, diz Wilson Fittipaldi Júnior, consultor técnico e instrutor da Fórmula Vee. “Por isso, além da nossa categoria principal, criamos a FVee Júnior para estimular os jovens e sem precisar de altos investimentos.”

Para Wilsinho Fittipaldi, criador da FVee no Brasil em 1967, o automobilismo nacional precisa de ações para atrair novos pilotos, como aqueles que estão deixando o kart.

“Não é à toa que não temos nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1. Isso é consequência de anos de ausência de projetos para formar novos pilotos. Estamos retomando este trabalho com a FVee Júnior”, diz Wilsinho. “Claro que não é possível garantir que daqui sairá um piloto para a F1 ou para a F-Indy. Mas é preciso ter um ponto de partida.”

A primeira etapa da nova categoria será neste fim de semana em Interlagos, com duas provas, válidas pelo Campeonato Paulista. Os jovens pilotos irão para a pista na sexta-feira, para os treinos livres. No sábado, disputam o treino classificatório e a primeira bateria, de 12 voltas. A segunda bateria será no domingo.

Para competir na FVee Júnior, o piloto paga a inscrição na prova e o aluguel do carro. O custo total por etapa é de cerca de R$ 5.000, incluindo três dias de treinos e corridas, além de combustível e uso de equipamento como macacão, capacete e Hans (protetor cervical).

Ao todo, a FVee Júnior terá oito etapas em Interlagos. A nova categoria terá provas também pela Copa ECPA, em Piracicaba (SP), e no autódromo de Campo Grande (MS). Outras corridas estão sendo definidas.