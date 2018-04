Contra o patrimônio: Roma é quarta equipe a marcar dois gols contra em mesma partida na UCL

Google Plus

Na noite desta quarta-feira (4), na Catalunha, a Roma sofreu uma goleada de 4 a 1 para o Barcelona, que vem sendo um dos times candidatos ao título da Champions League, e com a vitória de hoje, encaminha a classificação às semifinais do torneio continental.

Mas a derrota, além do abalo psicológico e moral para a equipe giallorossa, trouxe outro fator negativo que a Roma vai trazer para casa, junto com os quatro gols na bagagem. Durante a partida de hoje, dois dos quatro tentos anotados pelo Barcelona foram de autoria de jogadores da Roma, De Rossi e Manolas. Tal fato aconteceu pela quarta vez na história do torneio e não se repetia desde 2015.

Na última vez em que aconteceu, o Galatasaray empatou em 2 a 2 contra o Astana, na fase de grupos da Champions. Na ocasião, o Hakan Balta e Lionel Carole foram os responsáveis por marcar os dois gols do Astana, que também teve um tento anotado contra a própria meta. Desde então, o fato só veio a se repetir hoje, em Barcelona.

Durante a Europa League, em 2016, o zagueiro Ricardo Ferreira, do Sporting Braga, também mandou contra a própria meta duas vezes na fase de 16 avos da competição, contra o Shakhtar Donetsk.