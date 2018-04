Antes da final do Gauchão, Grêmio goleia Monagas pela Libertadores

O Grêmio passeou na Arena e aplicou 4 a 0 em cima do Monagas pela segunda rodada da Libertadores da América. Jael, Everton, Luan e Cícero marcaram os gols para a equipe gaúcha, que conquistou a primeira vitória na competição.

O Monagas iniciou a partida querendo sair para o jogo, mas quem controlou as ações foi o Grêmio. A equipe gaúcha tinha maior posse e trabalhava para criar, porém a marcação adversária impedia a passagem Tricolor.

Apesar do Grêmio ser superior na partida, foi o Monagas que teve a primeira boa finalização aos 26 minutos. Após erro de Kannemann, Luis Gonzáles recebeu de Cadiz, que após o passe foi para área e recebeu de volta, mas Marcelo Grohe ficou com a bola.

Após, a equipe gaúcha conseguiu furar o bloqueio venezuelano e foi arriscar. Aos 35 minutos, Bruno Cortez cruzou por baixo, Jael fez o corta-luz e Ramiro apareceu para finalizar, mas o goleiro Baroja fez a defesa. Aos 40, Luan cruzou, Geromel desviou de cabeça e Kannemann finalizou, mandando a bola para fora, perto do gol.

Na segunda etapa o Tricolor começou assustando a defesa do Monagas. Geromel aproveitou sobra e rolou para Maicon, o capitão finalizou, mas a bola ficou com o goleiro venezuelano. A equipe abriu o placar aos cinco minutos. Bruno Cortez fez cruzamento na primeira trave e Jael apareceu para cabecear, mandando para o fundo da rede. Logo após marcar, o time gaúcho mandou uma bola na trave com Everton. O atacante tabelou com Luan e finalizou no poste.

Aos 15 minutos da segunda etapa, Everton ampliou para o Grêmio. Maicon mandou com força para o gol, mas Baroja espalmou. Na sobra o atacante tricolor apareceu livre para mandar para dentro.

Mesmo com boa vantagem, a equipe gaúcha continuou pressionando. Aos 28 minutos Jael, em cobrança de falta, mandou em direção ao gol, mas o goleiro espalmou. Em seguida, Luan cruzou na área e Kannemann cabeceou na trave.

De tanto fazer pressão, ainda deu tempo de Luan fazer o terceiro gol gremista aos 41 minutos. Cícero marcou o quarto aos 45. O camisa 7 recebeu de Arthur, dominou e mandou para dentro. Já no outro gol, Alisson escorou de cabeça e Cícero, também de cabeça, marcou.

A vitória deu ao Grêmio o segundo lugar no Grupo 1 da Libertadores. A equipe soma quatro pontos, tendo uma vitória e um empate. Na próxima rodada da competição, o Tricolor enfrenta o líder do grupo, Cerro Porteno, no dia 17 de abril, às 21h30, no Paraguai.

Já o Monagas sofreu a segunda derrota, e ainda não conquistou pontos na competição. Também no dia 17 de abril, a equipe sai para enfrentar o Defensor, às 19h15, pela terceira rodada.