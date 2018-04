Jogo Arsenal x CSKA Moscou AO VIVO online pela Uefa Europa League 2017/18

Confira o pré-jogo VAVEL Brasil da partida: Arsenal e CSKA começam confronto por vaga na semifinal da Europa League

O jogo desta quinta-feira será realizado no Emirates Stadium:

Foto: Arsenal

Já o técnico do CSKA, Viktor Goncharenko, falou sobre a questão diplomática que envolve Rússia e Inglaterra: "Vamos deixar a política para os decisores políticos", Somos treinadores e jogadores de futebol e viemos aqui para jogar futebol. Estamos pensando no futebol e estamos certos de que os torcedores aqui e na segunda partida em Moscou vão apoiar as suas equipes".

Arsène Wenger, treinador do time londrino, assumiu que a pressão sobre seus comandados para a conquista da UEL existe: "Sim, existe alguma pressão extra sobre nós para nos sairmos bem nesta competição. Isso é por estar como estamos. Devo dizer que temos que ver isso de uma forma que é uma oportunidade que queremos ter e manter as prioridades certas, isso significa focar em quão bem jogamos juntos, na qualidade do nosso jogo, em como queremos jogar futebol. Depois, a consequência será um resultado positivo".

FIQUE DE OLHO: Vitinho - o atacante brasileiro revelado pelo Botafogo e com passagem pelo Internacional é peça importante do time treinado por Viktor Goncharenko e tem contribuído com uma quantidade considerável de gols.

Foto: Anadolu Agency/Getty Images

FIQUE DE OLHO: Henrikh Mkhitaryan - o armênio que chegou em janeiro no Arsenal vem apresentando bom futebol e parece gostar de jogar a UEL, já que também foi bem pelo Manchester United na última edição, quando sagrou-se campeão.

Enquanto o CSKA Moscou, atual 3º colocado do Campeonato Russo, jogou pela última vez também no domingo (1º), contra a equipe do Rostov, fora de casa e conquistou a vitória por 2 a 1, com gols de Schennikov e Wernbloom para a equipe de Moscou, enquanto Ingason marcou para os donos da casa.

O Arsenal entrou em campo pela última vez no último domingo (1º), em jogo válido pela Premier League, e derrotou o Stoke City por 3 a 0, em partida disputada em Londres. Os gols do jogo foram marcados por Aubameyang (2) e Lacazette.

As duas equipes se enfrentaram duas vezes, no ano de 2006, pela fase de grupos da Uefa Champions League. O último confronto ocorreu no dia 1º de novembro de 2006 e terminou empatado em 0 a 0, e também foi disputado no Emirates Stadium. Nesta época os Gunners contavam com jogadores como Henry, Van Persie, Gilberto Silva e Fàbregas.

Foto: Sean Dempsey - PA Images/Getty Images

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Arsenal x CSKA Moscou ao vivo, partida válida pelas quartas de final da Uefa Europa League. A bola rola às 16h no Emirates Stadium, localizado na cidade de Londres.