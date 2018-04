Notas: Everton é destaque gremista na goleada sobre Monagas pela Libertadores

Google Plus

O Grêmio conquistou, contra o Monagas-VEN, a primeira vitória na Copa Libertadores da América na noite desta quarta-feira (4), na Arena. A equipe de Renato Gaúcho repetiu a dose do último final de semana e marcou quatro gols na segunda etapa. Jael, Everton, Luan e Cícero marcaram os gols da vitória.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Marcelo Grohe - 6.0

Não teve grande trabalho nesta noite. As finalizações do Monagas não levaram perigo ao gol de Grohe.

Léo Moura - 5.0

Deixou espaços na defesa e apareceu pouco no ataque. Foi substituído por Alisson no intervalo.

Geromel - 7.5

Mais uma atuação segura do zagueiro. Teve mais trabalho após Kannemann levar carão amarelo.

Kannemann - 7.0

Também fez uma atuação segura. Teve mais cuidado na segunda etapa, pois foi amarelado ainda no primeiro tempo. Levou perigo ao gol adversário carimbando a trave.

Cortez 6.5

O lateral fez bem a função defensiva e diminuiu os espaços do adversário. Não é de hoje quem vem aparecendo no ataque. Foi dele a assistência para o gol de Jael.

Maicon - 7.5

Classe e precisão no passe. Maicon é um líder dentro de campo. Prende a bola como ninguém e sabe o momento fazer o passe. O Capitão também finalizou em gol.

Arthur - 7.5

Demorou um pouco para entrar no jogo. Arthur chegou a cometer falta na primeira etapa, mas conseguiu se recuperar. Deixou Luan pifado para marcar o terceiro gol da noite.

Ramiro - 7.0

Foi mal na primeira etapa. Não encontrou seu espaço no meio de campo e acabou errando muitos passes. Cresceu de produção na segunda etapa, quando foi deslocado à lateral.

Everton - 9.0

Velocidade, dribles, chutes e gol. Foi o melhor atleta do Grêmio em campo. Jogador cresceu muito de produção desde a chegada de Renato ao Tricolor e em 2018 conquistou sua vaga no time titular.

Luan - 7.5

Um primeiro tempo sem destaque. Luan carregou consigo a marcação do adversário, deixando os companheiros livres. Cresce de rendimento na segunda etapa, quando ganhou a companhia de Alisson na criação.

Jael - 7.5

Após longo período convivendo com a desconfiança do torcedor, Jael vem em uma crescente no início desta temporada. O centroavante deixou sua marca novamente e saiu de campo ovacionado pelo torcedor.

Alisson - 7.5

Assim como na primeira final do Gauchão, deixou o time do Grêmio mais ofensivo. Os marcadores adversários tinham mais um jogador para se preocupar. Buscou fazer o seu gol.

Cícero - 7.0

O meia ganhou mais uma chance nessa partida. Entrou na vaga de Maicon e foi bem. Participou de jogadas ofensivas que levaram perigo e deixou sua marca, de cabeça.

Thonny Anderson - 7.0

Jogador ofensivo. Entrou na vaga de Jael e buscou dribles. Incomodou a defesa do Monagas.

Renato Gaúcho - 8.5

Treinador tem o grupo na mão. Precisando da vitória para não se complicar na Libertadores e com uma final de estadual no final de semana, mandou a campo o que tinha de melhor. Conseguiu ajeitar a equipe na segunda etapa.

Monagas - 6.0

O time venezuelano bateu de frente com o Grêmio na primeira etapa. Levou perigo ao gol de Marcelo Grohe apenas uma vez. Conseguiu se defender muito bem, mas não resistiu a pressão tricolor na segunda etapa e acabou sofrendo uma goleada.