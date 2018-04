Europa League: tudo o que você precisa saber sobre Atletico de Madrid x Sporting

Google Plus

Atletico de Madrid e Sporting se enfrentam nesta quinta-feira (5) às 16h05, pelo jogo de ida das quartas de final da Uefa Europa League, no estádio Wanda Metropolitano. Duas equipes que vieram da Champions League como melhores terceiros colocados de seus grupos e seguem em busca de um título continental.

O Atleti, bi-campeão (2010-2012) no atual formato da competição, era um dos favoritos para a conquista da Uefa Champions League, mas eliminado prematuramente, quer se reerguer no segundo escalão europeu.

Diferente do time verde e branco, que é um grande vencedor nacional, mas não vence uma competição europeia desde a temporada 63-64. Em 2005 teve o sonho de vencer a Liga Europa em sua própria casa, mas foi derrotado pelo CSKA Moscou.

Como chegam?

Os colchoneros conseguiram uma importante vitória na última rodada do Campeonato Espanhol, se recuperando da derrota diante do Villarreal e teve tranquilidade para trabalhar durante a semana. Na fase anterior, passaram com tranquilidade pelo Lokomotiv Moscou: 3 a 0, em Madrid, e 5 a 1, na Rússia.

Os portugueses, por outro lado, perderam para o Braga na liga nacional e vêem a disputa pelo título cada vez mais distante. Para chegarem até aqui tiveram certa dificuldade para eliminar o Viktoria Plzen da República Tcheca, conseguindo a classificação apenas na prorrogação.

Duelo no ataque

A defesa do Atleti é sabidamente uma das melhores da Europa nesta temporada. O esquema defensivo montado por Diego Simeone vem funcionando muito bem, tanto que o time não sofre um gol em sua casa há oito partidas.

Para conseguir vencer o muro rojiblanco, o Sporting conta com o Bas Dost, que marcou 30 gols em 40 jogos nesta temporada. O holandês está em grande fase e é a esperança de gols de sua equipe.

Mas do outro lado quem pode fazer a diferença é Antoine Griezmann, que nesta temporada participou de mais de 40% dos gols colchoneros, marcando 23 tentos e dando 10 assistências.

Desfalques e escalações

Juanfran se recupera de lesão na coxa e deve ser o titular na lateral-direita, já que Vrsaljko, também machucado, está fora da partida. Assim como o croata, Filipe Luís e Sergio González também estão vetados.

- Provável escalação: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Thomas, Saúl, Koke, Correa; Griezmann, Diego Costa

Já o técnico Jorge Jesus incluiu o volante Willian Carvalho na lista de 21 convocados, mas ainda está pendente da evolução do atleta para colocá-lo no time titular, a mesma situação de Doumbia. Daniel Podence e Bruno Cesar também estão indisponíveis.

- Provável escalação: Rui Patrício; Piccini, André Pinto, Mathieu, Coentrão; Battaglia, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Acuña, Bryan Ruiz; Bas Dost

Ángel Correa é o pendurado da equipe espanhola e, caso receba um cartão amarelo, estará fora do jogo de volta. Coentrão, Gelson Martins, Acuña, Battaglia e Bas Dost são os pendurados do time português.

Histórico

Somente dois jogos foram disputados entre as equipes e ambos recentemente, pela própria Europa League. Em 2010 os duelos ocorreram pelas oitavas de final e o Atleti, que seria campeão daquela edição, se classificou com dois empates (0 a 0 e 2 a 2), conquistando a vaga pelo gol qualificado fora de casa.

Arbitragem

Sergei Karasev, da Rússia, será o árbitro do jogo, com Anton Averianov e Tikhon Kalugin, seus compatriotas, como auxiliares.