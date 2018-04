Jogo Lazio x RB Salzburg AO VIVO pelas quartas de final da Uefa Europa League (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida de ida, válida pelas quartas de final da Uefa Europa League. O confronto acontece às 16h05, no estádio Olímpico de Roma, na Itália.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida, nós voltamos com todos os detalhes de Lazio e Salzburg, válido pelas quartas de final da Uefa Europa League. Fique conosco.

Ambas as equipes já se enfrentaram antes. O histórico é favorável para o Salzburg, que venceu as duas vezes em que jogou contra a laziale. Na fase de grupos da Europa League de 2009, os austríacos levaram a melhor por dois a um nas duas ocasiões.

Portanto, a escalação do Salzburg deve ser com: Walke, Ulmer, Caleta-Car, Ramalho, Lainer; Bersiha, Samassekou, Haidara; Schalager; Gulbrandssen, Dabbur.

Já Marco Rose terá o desfalque do atacante Hwang Hee-Chan, que está suspenso para a partida de hoje. Dabbur jogará no lugar do sul-coreano.

Para o jogo de hoje, Simone Inzaghi terá força máxima para o jogo de hoje e deve vir com: Strakosha; Radu, de Vrij, Felipe; Lukaku, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Marusic; Felipe Anderson; Immobile.

Apesar do retrospecto invicto da equipe do Salzburg, a Lazio marcou dois ou mais gols no últimos três jogos na Europa League.

Às vésperas do confronto, a equipe foi ao estádio Olímpico onde realizou um treino tático.

Os austríacos, líderes do campeonato nacional, não perdem na Europa League há 15 jogos e seguem em boa fase.

(Foto: Anadolu Agency/Getty Images)

"Será um jogo de futebol de alto nível. Estamos muito animados e motivados para o jogo", declarou.

Do outro lado, o técnico Marco Rose também falou e se mostrou animado para a partida.

(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

"Nós vamos enfrentar uma equipe muito organizada que já eliminou grandes times da Europa. Mesmo assim, meus jogadores estão correspondendo nas partidas da Europa League. Nós chegamos até aqui com méritos e vamos fazer todo o possível para passar de fase" disse Inzaghi.

Em coletiva de imprensa, o técnico da Lazio, Simone Inzaghi, falou sobre o adversário desta tarde.

O Salzburg, por sua vez, é a surpresa da competição. Já eliminou o Borussia Dortmund, nas oitavas e na fase de 16 avos, passou pelo Real Sociedad, equipes consideradas superiores aos austríacos.

Os donos da casa passaram pelo Dínamo Kiev nas oitavas e seguem como uma das equipes favoritas ao título da competição nesta temporada.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje, você confere o primeiro jogo entre Lazio e Salzburg, válido pelas quartas de final da Uefa Europa League. O duelo está programado para começar às 16h05, no estádio Olímpico, em Roma.