Gattuso 'comemora' empate no dérbi contra Inter e vê queda física no elenco do Milan

Gennaro Gattuso, treinador do Milan, se mostrou satisfeito pelo resultado do Derby della Madonnina dessa quarta-feira (3), no San Siro. Os rivais de Milão empataram sem gols. Em entrevista coletiva pós-jogo, o comandante disse que ainda não jogou a toalha na disputa por uma vaga na Uefa Champions League, mesmo que a diferença para a Beneamata, primeira equipe dentro do G-4, tenha permanecido em oito pontos.

"Hoje nós tivemos um pouco de sorte em alguns lances. É um ponto que eu considero bom, já que a Inter jogou melhor que a gente. O Milan, do ponto de vista tático, me agradou muito, porém ficou evidente que estamos cansados mentalmente e demos um passo atrás do ponto de vista qualitativo. [A vaga na Champions é] difícil, porém estamos na briga ainda", assumiu o treinador de 40 anos.

Depois, 'Rino' revelou o motivo de não ter colocado André Silva em campo por conta de um luto na família do jogador. Ele tambpem ressaltar a queda física de alguns jogadores que estão abaixo tecnicamente.

"Não pensei em jogar com dois atacantes juntos hoje, porque perder outra partida, depois de tantos resultados positivos, seria muito ruim. André Silva não entrou hoje, pois um avô dele faleceu e não achei correto colocá-lo em campo, tanto que já foi para Portugal para o enterro. Meus sentimentos a ele e a família. Problema físico? Sim, alguns jogadores que decidiam jogos estão cansados e precisam retomar a melhor forma física e vamos trabalhar pra isso", contou.

Gattuso concluiu a coletiva assumindo a ''culpa'' pela falta de gols dos atacantes, mas também disse que gostaria de ter um grande goleador no elenco.

"Eu gostaria de ter um atacante que fizesse 20/25 gols, mas quando analiso certas situações, penso que sou culpado pelos meus atacantes. Eles sofrem muito e tenho que trabalhar para que eles possam render ao máximo de suas potencialidades", finalizou.

Agora, o treinador vai preparar a equipe pro jogo contra o Sassuolo, domingo (8), pela 31ª rodada e nesse meio tempo, especula-se que Gattuso assinará a renovação de contrato com o Milan por mais três anos (2021) e assim, formando a base da equipe para as próximas temporadas.

Desde a sua chegada no início de dezembro, o Milan mudou completamente e em 25 jogos são: 13 vitórias, seis empates e seis derrotas e uma final de Copa Itália a se jogar contra a Juventus, em maio.