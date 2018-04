Atletico de Madrid x Sporting AO VIVO online pela Europa League 2017/18

Quando recebeu times portugueses em seus domínios, o Atleti venceu cinco vezes, perdeu duas e empatou duas. Já o Sporting, quando visitou a Espanha nunca venceu, empatou 3 e perdeu 9 partidas

Para o time português os gols ficam por conta de Bas Dost, que vem dando conta do recado e já balançou as redes 30 vezes em 40 partidas, média de 0.75 por jogo

Antoine Griezmann é o principal goleador do time espanhol, com 23 gols e 10 assistências nessa temporada, sendo peça chave para a equipe

Juanfran está recuperado de lesão e deve ser titular no time Colchonero, assim como Willian Carvalho do lado português. Vrsaljko do Atleti, Podence e Bruno Cesar do Sporting, são os desfalques para a partida

A classificação foi um pouco mais dolorosa para os leões, que venceram com tranquilidade o Viktoria Plzen por 2 a 0 em Portugal, mas foram derrotados pelo mesmo placar na República Tcheca e só avançaram após ganharem a prorrogação, com gol salvador de Battaglia

Os colchoneros venceram o Deportivo La Coruña na última rodada do Espanhol e seguem na vice-liderança. Pela UEL, passaram fácil pelo Spartak Moscou, com goleadas por 3 a 0 e 1 a 5

As equipes se cruzaram duas vezes na história e também na fase mata-mata da Europa League. Na edição da temporada 2009/2010, o jogo em Madrid terminou empatado sem gols e na volta em Lisboa, em um novo empate, o 2 a 2 classificou os espanhóis

Trio de arbitragem: Sergei Karasev, Anton Averianov e Tikhon Kalugin

Provável escalação do Sporting: Rui Patrício; Piccini, André Pinto, Mathieu, Coentrão; Battaglia, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Acuña, Bryan Ruiz; Bas Dost

Provável escalação do Atleti: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Thomas, Saúl, Koke, Correa; Griezmann, Diego Costa

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco mais um grande duelo pela Uefa Europa League entre Atletico de Madrid e Sporting. A partida será no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. Fique ligado!