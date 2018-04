Alisson confia em virada da Roma sobre Barcelona e só diz decidir futuro depois da Copa do Mundo

Depois da goleada por 4 a 1 diante do Barcelona pela partida de ida das quartas de finais da Champions League nessa quarta-feira (3), o goleiro brasileiro da Roma, Alisson, conversou com o canal Esporte Interativo e afirmou que sua equipe terá muita dificuldade na volta. No entanto, ele acredita que a união do elenco pode ser o diferencial nessa 'remontada' que parece impossível.

"Certamente não foi o resultado que esperávamos, ainda mais com os dois gols contra. Precisávamos de uma partida perfeita, mas não conseguimos. O jogo de volta será muito difícil, mas se permanecermos unidos, podemos conseguir a virada", afirmou o goleiro titular da Seleção Brasileira.

Alisson também comentou sobre o que os giallorossi precisam para poder virar a eliminatória, ressaltando a força do estádio Olímpico e a necessidade da união do elenco para fazer uma partida perfeita.

"Sabemos que o Barcelona é uma equipe muito qualificada, mas jogar no Olímpico é tão difícil quanto jogar aqui [Camp Nou]. Temos que nos manter concentrados e concretizar as chances que aparecem. Eles são muito experientes em confrontos desse tipo e o resultado não ajuda, mas acredito na classificação, mesmo parecendo impossível", salientou.

Por fim, quando questionado se posse jogar mais vezes no Camp Nou, mas com a camisa do Real Madrid, deixou seu futuro levemente em aberto, ressaltando pensar somente no presente e avisando que qualquer decisão acontecerá somente após o Mundial disputado com o Brasil.

"Eu realmente penso no presente agora. Tenho muito respeito pela Roma e por meus companheiros e por isso, qualquer situação envolvendo o meu futuro só será definida após a Copa do Mundo.", concluiu.

Agora, a Roma volta as suas atenções para a Serie A, onde vai encarar a Fiorentina, no sábado (7), às 13h (de Brasília) pela 31ª rodada. O time precisa voltar a vencer, já que Internazionale e a eterna rival, Lazio, estão fortes na briga por vaga na Champions League. Os romanos ocupam a terceira colocação com 60 pontos.