Juan minimiza críticas de Lomba ao elenco do Flamengo: "Declaração de cabeça quente"

Após as duras críticas sofridas depois do fim da partida contra o Botafogo, na semana passada - que resultou na eliminação do Flamengo no Campeonato Carioca -, Juan, um dos líderes da equipe, tratou de responder na coletiva desta quarta-feira (4) os questionamentos sobre uma possível crise dentro do clube.

Não há alguma dúvida de que o Flamengo vive tempos conturbados. O adeus no torneio serviu para mudanças drásticas ocorrerem na estrutura do time, entre elas as demissões do treinador Paulo César Carpegiani e do diretor executivo Rodrigo Caetano.

As críticas mais repercutidas no episódio foram por parte de Ricardo Lomba, VP de futebol do clube. O dirigente citou vergonha pela partida disputada e supôs que os jogadores estavam perdendo e correndo menos que o adversário, levando em consideração também a derrota sofrida no último jogo contra o Fluminense. Juan fez questão de discordar das declarações do dirigente, mas assegurou que o momento conturbado já está no passado e reforçou a união do elenco.

"Não concordamos que o time correu menos. Acabou o treino olhamos o GPS, e, coincidência ou não, os dois jogos que ele citou corremos mais que o jogo do Emelec. (...) Respeitamos a hierarquia dele. Foi uma declaração de cabeça quente. Não é verdade que o time se sentiu ofendido e pediu reunião. Não é verdade que a gente questionou a crítica dele, nós entendemos, mas temos nosso ponto de vista. Temos defeitos como time, mas não é falta de empenho", afirmou Juan.

Sobre as saídas na comissão técnica, o experiente zagueiro preferiu se poupar ao classificar em acerto ou erro e fez questão de agradecer aos antigos membros. Sobre Mauricio Barbieri, único remanescente do grupo e atual treinador interino do Flamengo, Juan fez elogios: "Mauricio já estava na comissão. Não foi à toa que chegou no Fla. É o início, mas é querido por todos e merece estar no Flamengo".

A dez dias da estreia no Campeonato Brasileiro, que seria o próximo compromisso da equipe, o Flamengo marcou amistoso para o próximo sábado contra o Atlético-GO, no Estádio Olímpico, em Goiás. Ainda não se sabe a escalação que Barbieri utilizará, mas a tendência é que dê continuação ao ritmo para a equipe titular.