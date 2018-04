Flamengo anuncia renovação com banco para patrocínio master na temporada 2018

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (4) a renovação de vínculo com o banco Caixa Econômica Federal. A empresa estatal continuará estampando os uniformes rubro-negros até o fim de 2018 e seguirá sendo a patrocinadora master do clube.

A votação no Conselho Deliberativo do Rubro-Negro, que contou com a presença do presidente Eduardo Bandeira de Mello e Nelson Antonio de Souza, presidente da CAIXA, passou com aprovação unânime.

(Foto: Divulgação/Flamengo)

Para a temporada de 2018, havia ainda o rumor de que quem assumiria o papel de patrocinador master seria a Carabao, empresa tailandesa de bebidas energéticas. Entretanto, a marca da Caixa seguirá estampando o espaço principal na camisa rubro-negra - além disso, o "X" da marca estará nos calções da equipe do Flamengo.