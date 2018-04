Luan fala sobre “puxão de orelha” de Renato e exalta equipe na goleada sobre o Monagas

Com bom início em 2018, dando sequência a grande fase que vive, o Grêmio teve mais uma atuação de gala contra o Monagas, pela segunda partida na Libertadores. Goleando a equipe venezuelana pelo placar de 4 a 0, com gols de Jael, Everton, Luan e Cícero, o Grêmio soma quatro pontos no Grupo A e é o vice-líder da chave. Após a partida, Luan, Maicon e Jael falaram um pouco sobre o jogo e destacaram mais uma grande vitória dos gaúchos.

Um dos principais jogadores da equipe, Luan falou sobre apagão no primeiro tempo e destacou o “puxão de orelha” de Renato no intervalo para corrigir a equipe. “Acho que a gente não jogou bem no primeiro tempo. Jogamos muito abaixo do que vínhamos jogando. No intervalo o Renato de um puxão de orelha na gente, porque nossa equipe não era aquela que jogou na primeira etapa. No segundo tempo pudemos jogar o nosso futebol e marcar gols”, afirmou o camisa 7.

Capitão da equipe, Maicon também falou após a partida e foi outro a destacar o baixo rendimento gremista na primeira etapa. “A gente não joga da maneira como jogamos no primeiro tempo. Todo mundo errou. Mas no segundo tempo voltamos a ser o Grêmio”, declarou o capitão.

Por último falou Jael, centroavante que vem sendo destaque na equipe. Na última entrevista de Renato o técnico brincou dizendo que estavam criando um monstro ao falar de Jael e o camisa 9 comentou isto. “Monstro do bem. Estou muito feliz pela partida, pelo resultado. Precisávamos dessa vitória. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agora é descansar, porque domingo tem outro grande jogo”, disse o centroavante.

Com a vitória contra o Monagas, o Grêmio agora soma quatro pontos em dois jogos na fase de grupos da Libertadores. A última partida do tricolor no primeiro turno da fase de grupos será contra o Cerro Porteño, em Assunção, no dia 17 de abril. O Cerro é o líder do Grupo A da Libertadores, Grêmio é o vice-líder.