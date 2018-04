Em busca da liderança do Grupo 6, Santos visita Estudiantes pela Libertadores

O Santos visita o Estudiantes, em Quilmes, nesta quinta-feira (5), às 21h30, visando assumir a liderança do Grupo 6 da Conmebol Libertadores. O time de La Plata tem quatro pontos, tal como o Real Garcilaso, que já jogou pela terceira rodada. Uma simples vitória basta para o Peixe se isolar na liderança da chave, com seis pontos.

O time da Vila Belmiro vem de vitória na competição continental. Na última rodada, no Pacaembu, Eduardo Sasha fez dois, Rodrygo um e o alvinegro bateu o Nacional-URU por 3 a 1. Já a equipe alvirrubra passou por cima do Real Garcilaso, vencendo pelo placar de 3 a 0.

Sem Gabigol, suspenso, Santos vai em busca de três pontos na Argentina

O clube paulista não terá seu principal jogador e camisa 10 Gabriel Barbosa, o Gabigol. O atacante santista foi expulso no último jogo da competição diante do Nacional, ainda no primeiro tempo, e suspenso não viajou com o elenco para Quilmes.

O volante veterano e ídolo Renato elogiou o atleta mas focou que a vitória é o mais importante e que há gente para substituí-lo: “É um jogador veloz, bem rodado apesar de novo. Acabou errando, se desculpou logo depois do jogo contra o Nacional. Temos outros companheiros com outras características. Temos de entrar em campo, fazer a nossa partida. Se sairmos com os três pontos será fundamental”, falou.

David Braz, com edema na coxa, participou do último treinamento antes do duelo decisivo diante da equipe da província de Buenos Aires. Gustavo Henrique e Luiz Felipe são os possíveis substitutos do jogador.

O camisa 8 do Santos, Renato, também projetou os dois confrontos contra os Pincharratas e disse que fazer o dever de casa é fundamental: “O empate na Libertadores é bom desde que você vença em casa. Temos de somar pontos. Se buscarmos uma vitória fora de casa, com certeza é um placar muito bom. Não perder também é um bom resultado. São dois confrontos onde podemos decidir o nosso futuro na competição”, completou.

Há três jogos sem vencer no campeonato argentino, Estudiantes busca redenção na Libertadores

Os hermanos não vivem bom momento no campeonato nacional e na temporada. Na Superliga Argentina ocupa apenas o décimo lugar com 21 jogos disputados. No último jogo empatou com o Vélez fora de casa por 3 a 3 após abrir 2 a 0.

Tentando mudar o panorama negativo em que se encontra nesse momento, os Léons levam esse jogo para o alçapão de Quilmes, que tem capacidade para cerca de 30 mil pessoas e pode ser fundamental para uma possível vitória.