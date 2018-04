Em boa partida dos goleiros, Cruzeiro e Vasco empatam sem gols no Mineirão

Em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram nesta quarta-feira, no Mineirão. A partida terminou com um empate sem gols apesar do bom número de oportunidades criadas.

Os primeiros minutos do clássico nacional começaram com domínio completo do Cruzeiro. A equipe azul celeste trocou diversos passes ao redor da área vascaína e tentou, através dos cruzamentos, levar perigo ao gol defendido por Martín Silva. Sem êxito.

O Vasco, por sua vez, apostava nos contra-ataques e nas saídas rápidas para surpreender os donos da casa. Também sem muito êxito. A primeira etapa ficou marcada por muita vontade, principalmente da parte azul do confronto, mas sem o principal: gol.

Já na segunda metade o Vasco apostou mais na sua ofensividade, contou com um bom jogo de seus meias e levou muito perigo ao gol de Fábio. O Cruzeiro, mesmo precisando da vitória para fazer valer o seu mando de campo, se defendeu como pôde e exigiu de Martín Silva boas defesas nos contra-ataques.

A nota triste da partida ficou pela lesão de Paulinho, de apenas 17 anos. Após lance no meio de campo o jogador do Vasco saiu em meados da segunda etapa com uma luxação no cotovelo esquerdo.