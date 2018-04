Chivas vence NY Red Bulls e sai na frente por vaga na final da Concachampions

Na noite desta quarta-feira (4), o Chivas Guadalajara venceu o New York Red Bulls no México por 1 a 0 e deu um enorme passo rumo à final da Concacaf Champions League.

Logo aos dois minutos de jogo, Godínez perdeu gol cara a cara com o goleiro Robles. Aos 11, o goleiro mexicano Cota saiu mal do gol e a bola sobrou para Royer, que não conseguiu aproveitar a oportunidade. Aos 19, o atacante Godínez salvou o Chivas, ao desviar para escanteio uma cabeçada de Long.

Depois de alguns sustos do Red Bulls, o Chivas deu a resposta. Primeiro com Pulido, que acertou chute forte para bela defesa de robles. Aos 27, Rodolfo Pizarro roubou bola no meio de campo, fez boa jogada e tocou para Brizuela, que bateu por baixo de Robles para abrir o marcador para a equipe da casa.

O gol deu maior tranquilidade aos mexicanos, que passaram a dominar a partida e estavam mais perto do segundo do que os nova-iorquinos do empate.

O segundo tempo praticamente não teve jogadas de perigo, com o NY Red Bulls insistindo no chuveirinho, cruzando de tudo que era lugar do campo, sem sucesso. Aos 28, o zagueiro Collin, da equipe visitante, foi expulso. Porém, foi dos americanos a única chance clara da etapa final. Aos 33, Wright-Phillips ganhou do zagueiro, ficou cara a cara com Cota, que conseguiu sair bem nos pés do atacante e garantir a vitória à equipe de Guadalajara.

Na próxima terça-feira, os dois times voltam a se enfrentar, desta vez em Nova York. Para garantir vaga à final, os americanos terão que vencer por dois ou mais gols de diferença. Vitória do NY Red Bulls por 1 a 0 leva a partida para os pênaltis. Qualquer outro resultado dá a vaga na decisão ao Chivas

Assista aos melhores momentos da partida: