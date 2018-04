Apesar da derrota na ida da Copa do Brasil, Nenê analisa: "Está tudo aberto"

Google Plus

Na noite desta quarta-feira (04), o São Paulo visitou o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela primeira partida da quarta-fase da Copa do Brasil. O placar não terminou da melhor maneira para os visitantes.

Os donos da casa venceram por 2 a 1 com gols de Pablo e Paulo André. Para o lado Tricolor, Tréllez descontou. Para a partida de volta no Morumbi, o time de Aguirre deve vencer por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um, a decisão será nos pênaltis. Um simples empate classifica a equipe paranaense.

Após o apito final, Nenê avaliou o jogo: “Fizemos um gol e poderíamos ter feito mais, mas tudo aberto ainda. Temos o segundo, e vamos correr atrás da classificação. No primeiro tempo, a gente pecou algumas vezes na saída de bola, na pressão eles tiveram uma boa saída de bola. Continuamos fazendo o nosso trabalho, tomamos o segundo, mas não deixamos de acreditar”.

Nenê se demonstrou confiante para a próxima partida, e disse que o preparo psicológico é fundamental para a volta: “Nem sempre a gente ganha, e temos que melhorar em vários aspectos. É algo normal, somos cientes disso e temos que trabalhar a cada dia para conquistar nossos objetivos. O importante é estar com a cabeça boa, porque foi apenas o primeiro jogo da decisão. Falta ainda a segunda partida e vamos com tudo para conquistar a vaga no Morumbi”.

Para finalizar, o treinador Diego Aguirre se demonstrou bastante otimista com a equipe, mesmo após a derrota: “O São Paulo vai melhorar, tem evoluído a cada jogo e estou muito otimista que vamos encontrar o caminho certo para que a torcida fiquei feliz com o time. Entendo que estamos em um momento de dificuldade, mas estamos trabalhando muito e treinando bem”.

O jogo da volta, acontecerá dia 19, no estádio do Morumbi, às 19h15. Porém, antes dessa partida, o São Paulo terá de enfrentar o Rosário Central, na Argentina, pela estreia da Copa Sul-Americana.