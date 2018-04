Arsenal e CSKA começam confronto por vaga na semifinal da Europa League

Na tarde desta quinta-feira (5), Arsenal e CSKA Moscou se enfrentam na abertura das quartas de final da Uefa Europa League. A partida será disputada no Emirates Stadium, em Londres, e o apito inicial está marcado para as 16h05 (horário de Brasília).

Para chegar a esta fase da competição, os ingleses eliminaram o Milan, vencendo os dois jogos, com um resultado agregado de 5 a 1. Os russos, por sua vez, passaram pelo Lyon num total de 3 a 3, mas com ajuda do critério de gol fora.

Depois dessa partida de ida, as duas equipes se enfrentarão novamente na próxima quinta-feira (12), no mesmo horário, na Arena CSKA. Quem avançar às semifinais deverá esperar o sorteio para conhecer seu adversário.

Sem surpresas, Arsenal pretende aproveitar mando de campo

Jogando a primeira partida em casa, os Gunners querem construir uma vantagem o mais rápido possível e diminuir o trabalho a ser feito na Rússia. Por isso, a escalação dos mandantes não deve ter muitas novidades, com os mesmos jogadores que vêm jogando recentemente.

As mais prováveis ausências são Petr Cech, com problema na virilha, e Danny Welbeck, nas costas. De qualquer forma, o goleiro ficaria no banco, já que Ospina tem atuado nas competições internacionais. É válido citar que Santi Cazorla permanece fora devido à uma grave lesão no tornozelo.

O técnico Arsène Wenger comentou sobre Alexandre Lacazette, que não teve muito sucesso balançando as redes recentemente. No entanto, o atacante deixou sua marca contra o Stoke City, no domingo (1°), e parece estar preparado para dar o seu melhor.

"Acho que, agora, estamos prontos para ver o melhor dele. Isso explica a falta de gols. Ele tem até sido um bom jogador, mas creio que não estava completamente à vontade com seu joelho. Infelizmente, nesse trabalho, você precisa do seu corpo, e se não estiver 100%, não jogará bem."

Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Provável Arsenal: Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey; Özil, Wilshere, Mkhitaryan; Lacazette.

Com lesionados, CSKA quer 'surpreender' fora de casa

No lado dos russos, a eliminação do Lyon dá moral para enfrentar o Arsenal, que não tem sido consistente nesta temporada. Podendo definir o resultado em casa, a equipe pode buscar um resultado seguro jogando em Londres.

Não há muitas ausências de curto período no CSKA. O zagueiro Viktor Vasin deve ser desfalque para o resto da temporada, já que rompeu um ligamento recentemente. Além dele, Mario Fernandes vem em processo de recuperação e pode ficar de fora. Kirill Nababkin também é desfalque, cumprindo suspensão.

Foto: ROMAIN LAFABREGUE/AFP/Getty Images

Provável CSKA: Akinfeev; Schennikov, A Berezutski, V Berezutski, Ignashevich, Kuchaev; Dzagoev, Natcho, Wernbloom, Golovkin; Musa.