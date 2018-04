Brazilians Against Time 2018 realizou arrecadação recorde

O Speedrun beneficente, Brazilians Against Time, aconteceu de 29 de março a 1º de abril em São Paulo. Evento tinha por objetivo colocar jogadores para competir contra o tempo para zerar games clássicos e contemporâneos para arrecadar dinheiro para A Instituição Médicos Sem Fronteiras. Meta da edição deste ano era tentar passar a arrecadação do ano anterior, de R$ 10 mil. Objetivo não só foi alcançado como ultrapassada batendo o recorde do evento. A edição de 2018 conseguiu arrecadar R$ 26.725,65.

A maratona virtual contou com a participação presencial de apenas 60 pessoas, mas foi transmitida pelo Twitch para 2 milhões de viewers. Durante a transmissão, era possível doar qualquer quantia para a Instituição Médicos Sem Fronteiras através do site do BAT.

(Foto: Divulgação Brazilians Against Time)

No Brazilians Against Time 2018 foram jogados 50 games entre clássicos e lançamentos recentes. Dentre os títulos estiveram os jogos Streets of Rage, Yoshi’s Island, Mega Man X4, Pokémon X, Super Mario Odyssey, Streets of Rage, Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mega Man X4 e Cuphead.

Para saber mais sobre o evento e a entidade que ele ajuda, acesse o site.