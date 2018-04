Paraíso do Tuiuti define enredo para o Carnaval 2019

A Paraíso do Tuiuti parece ter gostado de produzir enredos críticos. No Carnaval 2019, a escola contará a história do Bode Ioiô que, pela fama, foi eleito vereador em Fortaleza, em 1922. Este será o pano de fundo para falar sobre o voto consciente nos dias atuais. A informação foi publicasa pelo jornal "O Globo".

O famoso bode pode ser visto empalhado no Museu do Ceará. O animal chegou à capital com retirantes da seca do Sertão em 1915. Seu dono, no entanto, não tinha como cuidar dele e o vendeu para uma empresa britânica na cidade. Mas Ioiô fugia sempre para passear.

“Pelas ruas de uma Fortaleza que se desejava chique que o bode, símbolo de uma cultura sertaneja que se queria suplantar, ganhou fama em suas idas e vindas diárias. Daí que se acredita vir seu famoso nome, Bode Ioiô. O caprino tinha livre trânsito pela cidade, sem ser incomodado pelos fiscais da Intendência, adentrando vários estabelecimentos comerciais, sobremaneira os cafés, onde desfrutava do carisma de muitos e de vários tipos de regalias. Era um bode boêmio”, conta o Museu do Ceará em sua exposição.

Pela fama do bode, nas eleições de 1922, com cédulas de papel, Ioiô ganhou tantos votos que foi um dos mais votados para vereador de Fortaleza. Sem assumir o cargo, o animal morreu em 1931 e sua história permanece conhecida no estado.